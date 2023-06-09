64 ТЫСЯЧИ ЕВРО ⟩ Девочка-подросток потратила деньги всей семьи на компьютерные игры

До получения звонка из школы мать не замечала изменившихся привычек своей дочери. Расстроенный звонок заставил Yiwang проверить баланс своего банковского счета, после чего она была шокирована: на ее счету, где раньше хранилось 64 тысячи евро, теперь было всего 7 центов.

По словам женщины, ее дочь потратила огромную сумму всего за пять месяцев, купив компьютерных игр на 16 000 евро и сделав 30 000 евро внутриигровых покупок. «Я никогда не думала, что 13-летняя девочка может сделать что-то подобное», - призналась Yiwang изданию Elephant News. «Это похоже на страшный сон, моя голова разрывается». Дочь защищалась, говоря, что не понимала, откуда именно взялись деньги - подросток знала только, что банковский счет матери был привязан к ее телефону.

Предполагается, что девочка удалила сообщения о транзакциях со своего телефона, чтобы скрыть свои траты от родителей. Подросток также рассказала, что, помимо собственных трат, она щедро делилась деньгами с одноклассниками, которые также хотели поиграть в компьютерные игры на деньги.

«Когда я не давала им деньги на игры, они издевались надо мной весь день», - грустно призналась девочка. «Я даже не могла сказать учителю, потому что боялась, что учитель расскажет моим родителям, и они разозлятся».

Сейчас Yiwang пытается вернуть деньги, потерянные из-за пристрастия ребенка к азартным играм. Женщина обратилась за возвратом средств на несколько платформ, но пока не получила свои деньги.