4 знака Зодиака, которые способны простить предательство и измену

Астрологи утверждают, что на способность человека прощать предательство влияет, в том числе, знак Зодиака, под покровительством которого он появился на свет. Одни делают это из-за боязни одиночества, а другие уверены, что настоящая любовь может пережить любые сложности. О том, кто в зодиакальном круге склонен прощать измены и предательство, расскажет Joinfo.ua.

Телец

Тельцы по своей природе - очень лояльные люди, которые ждут такого же отношения и от своего партнера. Представители этого знака Зодиака склонны доверять любимому человеку во всем, особенно, если отношения длятся уже не один год. Им трудно замечать недостатки второй половинки, а тем более верить в то, что их могут обмануть.

Измену Тельцы часто воспринимают как «момент слабости» другого человека, поэтому прощают ее и продолжают жить с неверным партнером. Мстить Тельцы не будут, но не удивляйтесь, если во время ссоры вам припомнят грехи прошлых лет.

Рак

Раки обычно прощают измену из страха остаться в одиночестве. Ради стабильности в отношениях они готовы буквально на все - даже признать свою вину в том, что партнер был им неверен.

Часто это оборачивается против самих Раков, но рожденные под этим знаком до последнего не перестают верить в порядочность любимого человека и надеются, что он обязательно изменится.

Скорпион

Скорпионы - один из самых мстительных знаков Зодиака. Вы удивитесь, но они могут простить даже измену при одном условии: ситуация должна быть Скорпиону выгодной. Например, чтобы чувствовать свое превосходство перед оступившимся и диктовать ему свои условия.

Рыбы

Рыбы склонны простить измену по нескольким причинам. Во-первых, представители этого знака Зодиака в принципе часто подставляют обидчику вторую щеку. А во-вторых, они очень не любят выносить сор из избы.

Если у Рыб есть возможности скрыть проблемы в отношениях от посторонних, они ею воспользуются, даже если при этом им придется закрыть глаза на предательство любимого человека.