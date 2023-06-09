ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РЕПОРТАЖ ⟩ Спасательный департамент: в каждом доме сегодня должен быть кризисный ящик

Как рассказала нам партнер Спасательного департамента по превенции Эло Палуоя, в каждом доме должен быть заранее собранный ящик со всеми нужными приборами и объектами.

Кризисный ящик. Фото: Konstantin Sednev

На случай, если в доме нет электричества, нам понадобится: лампочка на аккумуляторе, батарейки, фонарик, портативная солнечная батарея и обыкновенные свечки. Для приготовления пищи было бы хорошо, если бы в семье был примус с газом или стандартная газовая плита.

А что делать, если нет воды? В таком случае можно приобрести бутылку с фильтром или таблетки, очищающие воду, и оптравиться к ближайшему природному источнику, не забыв взять с собой специальный пакет для воды.

Также в кризисной ситуации важно, чтобы информация доходила до людей как можно быстрее. Для оперативного оповещения населения у каждого дома должен быть портативный радиоприемник. В случае кризиса информация будет передоваться через Эстонское национальное телерадиовещание (ERR): Радио 4 - на русском языке и Vikerraadio - на эстонском.

Портативный радиоприемник. Фото: Konstantin Sednev