МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ 12-летняя дочь поп-певицы Пинк пошла по стопам матери прямо на сцену

Американская поп-певица Пинк начала свое концертное турне по всему миру, первые месяца которого пройдут по Европе. И во время своего первого концерта Пинк успела удивила своих поклонников, пригласив на сцену свою 12-летнюю дочь, пишет Elu24.
Певица Пинк начала свой новый тур в среду в Болтоне, Великобритания. Во время концерта Пинк удивила поклонников, когда ее 12-летняя дочь Уиллоу Сейдж Харт вышла на сцену во время песни «Cover Me in Sunshine».
Сначала Пинк пела песню в сопровождении гитариста, но затем она позвала на сцену свою дочь, которая сразу же взяла на себя эту роль.
Когда Уиллоу закончила песню, она помахала зрителям, обняла свою мать и счастливая ушла за кулисы. В то же время зрители скандировали ее имя.
Отец Уиллоу и муж Пинк, Кэри Харт, также поделился видеозаписью этого особенного момента в социальных сетях. «Для матери разделить сцену со своей крошечной дочерью, этот момент должен быть нереальным», - сказала Кэри, который скоро присоединится к туру и сможет увидеть этот особенный момент своими глазами.
Для поклонников Пинк роль Уиллоу в песне «Cover Me in Sunshine» не должна стать неожиданностью, ведь она также поет оригинальную версию, сообщает Rolling Stone. В 2021 году была выпущена студийная версия песни и снят клип, который был просмотрен более 84 миллионов раз.
С 2021 года Уиллоу с периодическим успехом исполняет песню вместе с матерью. Например, мать и дочь разделили сцену на церемонии Billboard Music Awards 2021 года и на двух фестивалях прошлым летом.
В недавнем интервью Пинк пошутила, что у ее дочери есть работа на гастролях, за которую она получает карманные деньги.
Певческий талант Уиллоу известен публике уже несколько лет. Четыре года назад дочь Пинк спела «A Million Dreams», известную песню из фильма «Величайший шоумен», в видеоролике, размещенном на YouTube. Видео было просмотрено более 45 миллионов раз.