МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ 12-летняя дочь поп-певицы Пинк пошла по стопам матери прямо на сцену

Певица Пинк начала свой новый тур в среду в Болтоне, Великобритания. Во время концерта Пинк удивила поклонников, когда ее 12-летняя дочь Уиллоу Сейдж Харт вышла на сцену во время песни «Cover Me in Sunshine».

Сначала Пинк пела песню в сопровождении гитариста, но затем она позвала на сцену свою дочь, которая сразу же взяла на себя эту роль.

Когда Уиллоу закончила песню, она помахала зрителям, обняла свою мать и счастливая ушла за кулисы. В то же время зрители скандировали ее имя.

Отец Уиллоу и муж Пинк, Кэри Харт, также поделился видеозаписью этого особенного момента в социальных сетях. «Для матери разделить сцену со своей крошечной дочерью, этот момент должен быть нереальным», - сказала Кэри, который скоро присоединится к туру и сможет увидеть этот особенный момент своими глазами.

Для поклонников Пинк роль Уиллоу в песне «Cover Me in Sunshine» не должна стать неожиданностью, ведь она также поет оригинальную версию, сообщает Rolling Stone. В 2021 году была выпущена студийная версия песни и снят клип, который был просмотрен более 84 миллионов раз.

С 2021 года Уиллоу с периодическим успехом исполняет песню вместе с матерью. Например, мать и дочь разделили сцену на церемонии Billboard Music Awards 2021 года и на двух фестивалях прошлым летом.

В недавнем интервью Пинк пошутила, что у ее дочери есть работа на гастролях, за которую она получает карманные деньги.