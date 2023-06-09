83-летний Аль Пачино прокомментировал беременность своей 29-летней избранницы. Ранее СМИ писали, что он требовал провести ДНК-тест

Артист, который вскоре в четвертый раз станет отцом, пообщался с фотографом издания во время прогулки по Лос-Анджелесу. Отмечается, Аль Пачино назвал появление ребенка «особенным событием», и отметил, что еще не знает, кто у него родится - сын или дочь.

30 мая стало известно, что его избранница - 29-летняя Нур Альфалла - в июне станет матерью. СМИ писали, что актер потребовал от партнерши провести тест ДНК, так как у него диагностировали проблемы со здоровьем, которые вызывают бесплодие.

Аль Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. Он является отцом троих детей - у него есть 22-летние близнецы Антон и Оливия от американской актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь Джули Мари от тренера по актерскому мастерству Ян Таррант. Актер не был женат ни на одной из своих женщин.

Аль Пачино и Мейтал Дохан. Фото: Ovidiu Hrubaru/Shutterstock

В феврале 2020 года он расстался с израильской актрисой Мейтал Дохан, которая была младше него на 40 лет. По словам актрисы, причиной расставания стала разница в возрасте. Дохан призналась, что «трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино».