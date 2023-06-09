Экскурсия по истории ЛГБТ+ Таллинна: где и как во времена Советского Союза знакомились сексуальные и гендерные меньшинства

В честь общебалтийского Фестиваля культуры и солидарности ЛГБТ+ Baltic Pride в Таллинне, 9 июня была проведена экскурсия по Старому городу. В ходе тура участников окунули в историю лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гендерно небинарных людей, живших 19 и 20 веков.

Мероприятие проходило в Старом городе: началось у Вируских ворот и закончилось на Ратушной площади.

Первая остановка была на маленькой улице Катарийна-Кяйк, где организатор мероприятия - Таави Коппель - рассказал, что корни современного эстонского ЛГБТ+ движения берут свое начало в конце 1980-х годов. Это было время движения за свободу, характеризующееся ростом политической и социальной активности. По мере того как общество становилось более свободным, расширялся и круг тем, освещаемых СМИ: пресса начала более открыто говорить о ранее запретных темах, включая темы сексуальности.

В 1990 году в газете Eesti Ekspress были опубликованы первые объявления, через которые ЛГБТ+ люди искали своих единомышленников, знакомились.

Затем нас ведут обратно на улицу Виру, и мы останавливаемся возле дома 12. Именно в этом здании, как рассказывает Таави Коппель, находилось эстонское объединение лесбиянок и геев. А когда проходил один из первых ЛГБТ+ парадов в Эстонии, то в этом здании можно было познакомиться с творчеством феминисток и заглянуть в библиотеку меньшинств.