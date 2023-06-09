Где именно находились легендарные гей-клубы на улице Сауна? Как прошел первый в Эстонии гей-парад в 2004 году? Как и где проходила «рыбалка» в центре Таллинна во времена Советского Союза.
Экскурсия по истории ЛГБТ+ Таллинна: где и как во времена Советского Союза знакомились сексуальные и гендерные меньшинства
В честь общебалтийского Фестиваля культуры и солидарности ЛГБТ+ Baltic Pride в Таллинне, 9 июня была проведена экскурсия по Старому городу. В ходе тура участников окунули в историю лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и гендерно небинарных людей, живших 19 и 20 веков.
Мероприятие проходило в Старом городе: началось у Вируских ворот и закончилось на Ратушной площади.
Первая остановка была на маленькой улице Катарийна-Кяйк, где организатор мероприятия - Таави Коппель - рассказал, что корни современного эстонского ЛГБТ+ движения берут свое начало в конце 1980-х годов. Это было время движения за свободу, характеризующееся ростом политической и социальной активности. По мере того как общество становилось более свободным, расширялся и круг тем, освещаемых СМИ: пресса начала более открыто говорить о ранее запретных темах, включая темы сексуальности.
В 1990 году в газете Eesti Ekspress были опубликованы первые объявления, через которые ЛГБТ+ люди искали своих единомышленников, знакомились.
Затем нас ведут обратно на улицу Виру, и мы останавливаемся возле дома 12. Именно в этом здании, как рассказывает Таави Коппель, находилось эстонское объединение лесбиянок и геев. А когда проходил один из первых ЛГБТ+ парадов в Эстонии, то в этом здании можно было познакомиться с творчеством феминисток и заглянуть в библиотеку меньшинств.
Пройдя чуть-чуть вперед, мы сворачиваем на улицу Сауна. Именно здесь в 1994-1997 годах начинались шествия ЛГБТ+. Также здесь нам рассказывают про два гей-бара: Angel Bar и X-Baar, где мужчины могли отдохнуть, побыть собой и познакомиться с кем-то.
Следующая остановка - площадь Вабадузе. До распада СССР гомосексуальность была под запретом, но меньшинствам надо было где-то и как-то знакомиться друго с другом. Площадь Вабадузе была одним из таких мест. Чтобы с кем-то познакомиться, тебе просто надо было пройти мимо этого человека два раза, смотря ему прямо в глаза, и попросить сигаретку. Чаще всего знакомство, как нам рассказывают, заканчивалось в туалетах на горке Харью.
Последней улицей, куда нас заводят, остается Люхике-Ялг. Отсюда просто лучше видно замок Тоомпеа, куда весной в 1992 году пришло заявление от Кристел Регина о признании пола. В этом же году она стала первой женщиной Эстонии, которая официально сменила пол.
11 июня в 13:00 пройдет еще одна экскурсия. Она будет посвящена той же теме, но уже будет проходить на английском языке.
Присоединяйтесь, если интересно!