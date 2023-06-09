ВИДЕО ⟩ Кинотеатр – не место для мастурбации: Сеть возмущена парой из Нарвы, планировавшей провести вечер в кинотеатре за сомнительным занятием

В последние дни социальные сети пестрят обсуждениями и возмущением из-за видео, которое изначально было опубликовано в Instagram парой из Нарвы. План 29-летней Аниты и 16-летнего Эрика провести вечер в кинотеатре оказался далеко не обычным.

«И все это было сделано только для того, чтобы подрочить. Мы просто хотели подрочить в кино. Нам даже пофиг было, какой фильм».

За жизнью взбудораживших общественность Аниты и Эрика стали активно следить пользователи Сети, от которых героям приходится отмахиваться. Пара считает, что в их сторону лавиной обрушилось много необоснованного хейта. Защищая себя, Анита называет подписчиков «стремными, обиженными жизнью моральными уродами», «биомусором», «подпивасиками с низким уровнем сознания», а также предлагает сходить в церковь и помолиться Богу, так как осуждение - один из самых страшных грехов. Убежденная в том, что пользователи Сети завидуют ее "кайфовым и прекрасным отношениям с невероятно красивым молодым мальчиком", уверенно продолжает держать оборону, угрожаю всем судом и заявлением в полицию за травлю и кибербуллинг.