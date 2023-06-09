«И все это было сделано только для того, чтобы подрочить. Мы просто хотели подрочить в кино. Нам даже пофиг было, какой фильм». В Сети молниеносно распространилось видео, на котором пара из Нарвы рассказывает о сомнительном времяпрепровождении в публичном месте.
ВИДЕО ⟩ Кинотеатр – не место для мастурбации: Сеть возмущена парой из Нарвы, планировавшей провести вечер в кинотеатре за сомнительным занятием
В последние дни социальные сети пестрят обсуждениями и возмущением из-за видео, которое изначально было опубликовано в Instagram парой из Нарвы. План 29-летней Аниты и 16-летнего Эрика провести вечер в кинотеатре оказался далеко не обычным.
Видео вызвало возмущение из-за их откровенных и неприличных намерений. В своих Instagram Stories пара призналась, что посещение кинотеатра имело только одну цель - удовлетворение сексуальных потребностей. Они заявили:
«И все это было сделано только для того, чтобы подрочить. Мы просто хотели подрочить в кино. Нам даже пофиг было, какой фильм».
Такие высказывания вызвали негодование у пользователей социальных сетей, которые осудили пару за их неуважительное отношение к общественному месту и отсутствие каких-либо моральных норм.
После активного обсуждения видео в Сети, Анита не стала отмалчиваться и ярко отреагировала на реакцию публики, заявив:
«Я представитель ЛГБТК+ сообщества, и таких как я, уж точно травить не советую. Отдача замучает, повесточка сейчас на нашей стороне».
За жизнью взбудораживших общественность Аниты и Эрика стали активно следить пользователи Сети, от которых героям приходится отмахиваться. Пара считает, что в их сторону лавиной обрушилось много необоснованного хейта. Защищая себя, Анита называет подписчиков «стремными, обиженными жизнью моральными уродами», «биомусором», «подпивасиками с низким уровнем сознания», а также предлагает сходить в церковь и помолиться Богу, так как осуждение - один из самых страшных грехов. Убежденная в том, что пользователи Сети завидуют ее "кайфовым и прекрасным отношениям с невероятно красивым молодым мальчиком", уверенно продолжает держать оборону, угрожаю всем судом и заявлением в полицию за травлю и кибербуллинг.
Однако, хотелось бы напомнить, что кинотеатры являются общедоступными местами, предназначенными для просмотра фильмов и развлечения. Они предоставляют услуги для широкой публики, включая семьи с детьми. Относительно безопасная и комфортная атмосфера является важным аспектом для большинства посетителей. К счастью, в момент показа фильма в кинозале пара находилась вдвоем и других зрителей не было, однако это никоим образом не оправдывает их непристойное поведение. Кинотеатры имеют правила, в них требуют соблюдения общепринятых норм и уважения к окружающим, независимо от количества зрителей в зале.
Хотя в данном случае никто не был непосредственно затронут, это не делает поведение пары нормальным.
Портал Limon.ee также запросил комментарий у кинотеатра Apollo в Нарве. Информация будет добавлена после получения ответа.