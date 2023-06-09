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Отец, на глазах которого акула загрызла его сына, прокомментировал трагедию

Limon.ee
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Египтяне выловили акулу-убийцу и фотографируются на ее фоне.
Египтяне выловили акулу-убийцу и фотографируются на ее фоне. Фото: Postimees

Вчера в египетской Хургаде произошла трагедия – на глазах очевидцев акула загрызла 23-летнего парня, который, согласно последним данным, проживал в Подмосковье. Во время ЧП рядом находился и его отец.

Сложно представить, что все это время творилось с отцом убитого, ведь у парня просто не было шансов выбраться живым. Также, по словам свидетелей трагедии, молодой человек, пытаясь спастись, звал папу… Сам мужчина нашел в себе силы прокомментировать произошедшее.

«Пошли на пляж. Буквально за 30 секунд все закончилось. Абсолютно нелепое стечение обстоятельств, потому что это был безопасный пляж в черте города. Вокруг досточно большое количество кораблей, яхт, которые отпугивают. Никогда такого не было. Не слышал о нападениях акул в этих местах. Они обычно нападают за чертой города, на дальних пляжах. Какую помощь окажешь, если в течение нескольких секунд произошла мясорубка? Его просто утащили под воду», – поделился он, отмечая, что не собирается никого винить.

К слову, останки погибшего были выловлены и отправлены в морг. Что касается акулы-людоеда, то ее поймали. В операции принимали участие несколько десятков человек. Им понадобились две лодки.

Напомним, подобный случай уже происходил в Египте – в прошлом году так умерла иностранка. Акула откусила женщина конечности. Жертву хищницы вытащили на берег, казалось, ее можно было спасти, но она все же скончалась от болевого шока.

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