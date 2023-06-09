Отец, на глазах которого акула загрызла его сына, прокомментировал трагедию

«Пошли на пляж. Буквально за 30 секунд все закончилось. Абсолютно нелепое стечение обстоятельств, потому что это был безопасный пляж в черте города. Вокруг досточно большое количество кораблей, яхт, которые отпугивают. Никогда такого не было. Не слышал о нападениях акул в этих местах. Они обычно нападают за чертой города, на дальних пляжах. Какую помощь окажешь, если в течение нескольких секунд произошла мясорубка? Его просто утащили под воду», – поделился он, отмечая, что не собирается никого винить.