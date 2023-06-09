Михаил Лабковский ответил на вопрос, кто чаще изменяет: мужчины или женщины

Чаще всего ей обеспокоены женщины, но, вопреки распространенному мнению, эксперт сразу обозначил: в контексте измен выделять мужской пол или женский нельзя. Все дело в гендерной социализации и сексистских стереотипах. «Если у мужчины несколько партнерш, он настоящий Дон Жуан», – привел пример Михаил. Женщина же, которая по каким-то причинам оступилась, считается «сексуально распущенной».

Психолог объяснил, что девушки реже обсуждают с подругами свои похождения из-за стереотипов. Если поделилась – жди осуждения. В современном мире о предубеждениях пора забыть и жить своим умом. А вот измены часто становятся для пар реальной проблемой во многом из-за того, что люди не доверяют друг другу и врут. Еще сложнее суметь простить партнера, но и на этот случай Михаил Лабковский уже давал несколько полезных советов.