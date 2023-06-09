Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и ответил украинцам

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Щемящие кадры, на которых видно спасенных собак и как люди спасаются от затопления, не оставили его равнодушным.

В подписи к фото он оставил разбитое сердце и напомнил поклонникам, что является «иноагентом».

В комментариях «появились» украинцы. Они поблагодарили Галкина за поддержку:

«Большое спасибо за поддержку и человечность. Вы невероятный человек»

«Рука не поднимается поставить лайк. Спасибо вам за поддержку Украины»

«Максим, спасибо вам и Алле за вашу позицию и освещение реальных событий, происходящих в Украине»

«Береги Господь вас и вашу семью»