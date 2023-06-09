Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и ответил украинцам

Шоумен не смог остаться равнодушным к горю украинцев.
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Щемящие кадры, на которых видно спасенных собак и как люди спасаются от затопления, не оставили его равнодушным.
В подписи к фото он оставил разбитое сердце и напомнил поклонникам, что является «иноагентом».
В комментариях «появились» украинцы. Они поблагодарили Галкина за поддержку:
- «Большое спасибо за поддержку и человечность. Вы невероятный человек»
- «Рука не поднимается поставить лайк. Спасибо вам за поддержку Украины»
- «Максим, спасибо вам и Алле за вашу позицию и освещение реальных событий, происходящих в Украине»
- «Береги Господь вас и вашу семью»
Стоит отметить, что шоумен не проигнорировал слова благодарности от украинцев. Он ответил им в комментариях эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных рук.