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Галкин отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и ответил украинцам

Limon.ee
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Шоумен не смог остаться равнодушным к горю украинцев.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Щемящие кадры, на которых видно спасенных собак и как люди спасаются от затопления, не оставили его равнодушным.

В подписи к фото он оставил разбитое сердце и напомнил поклонникам, что является «иноагентом».

В комментариях «появились» украинцы. Они поблагодарили Галкина за поддержку:

  • «Большое спасибо за поддержку и человечность. Вы невероятный человек»
  • «Рука не поднимается поставить лайк. Спасибо вам за поддержку Украины»
  • «Максим, спасибо вам и Алле за вашу позицию и освещение реальных событий, происходящих в Украине»
  • «Береги Господь вас и вашу семью»

Стоит отметить, что шоумен не проигнорировал слова благодарности от украинцев. Он ответил им в комментариях эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных рук.

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