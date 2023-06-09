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На почтовом ящике Земфиры появилась фраза «враг народа»

Limon.ee
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Земфира.
Земфира. Фото: Benoit Tessier

Неизвестные написали на почтовом ящике квартиры певицы Земфиры в доме на Фрунзенской набережной в Москве фразу «враг народа». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. 

В доказательство слов к посту приложена фотография почтового ящика. На нем кто-то выцарапал фразу «враг народа». По данным Telegram-канала, надпись на нем «красуется уже давно». 

Ранее стало известно, что Земфира переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью в 85 квадратных метров на свою подругу — актрису Ренату Литвинову. Позже, в мае, в ней зарегистрировали звукозаписывающее предприятие «Родина». Предполагается, что певица пошла на это, чтобы избежать потери недвижимости, которой требовали ее лишить в связи с антироссийскими высказываниями и действиями звезды.

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