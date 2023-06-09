ТАКОЕ ВООБЩЕ ЗАКОННО? ⟩ Бородатая певица Кончита Вурст кардинально изменила имидж

Австрийская певица Кончита Вурст, ставшая невероятно популярной после Евровидения-2014, на котором она выступала с длинной шевелюрой и пышной бородой, кардинально изменила имидж. Звезда, предпочитающая смелые «луки», предстала в новом образе.

Так, Вурст опубликовала новое фото в Istagram. На нем бородатая певица позирует без накладных ресниц, вызывающего макияжа и необычных причесок.

Вместо этого Вурст сделала легкую завивку, смыла всю косметику и примерила стильный образ. На одном из фото певица позировала в рубашке и свободных синих джинсах.

Поклонники пришли в восторг от нового имиджа. Они засыпали звезду комплиментами. Пользователи пишут: