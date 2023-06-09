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ТАКОЕ ВООБЩЕ ЗАКОННО? ⟩ Бородатая певица Кончита Вурст кардинально изменила имидж

Limon.ee
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Кончита Вурст.
Кончита Вурст. Фото: IMAGO/gbrci

Звезда удивила фанатов очередным преображением, пишет «Униан».

Австрийская певица Кончита Вурст, ставшая невероятно популярной после Евровидения-2014, на котором она выступала с длинной шевелюрой и пышной бородой, кардинально изменила имидж. Звезда, предпочитающая смелые «луки», предстала в новом образе.

Так, Вурст опубликовала новое фото в Istagram. На нем бородатая певица позирует без накладных ресниц, вызывающего макияжа и необычных причесок.

Вместо этого Вурст сделала легкую завивку, смыла всю косметику и примерила стильный образ. На одном из фото певица позировала в рубашке и свободных синих джинсах.

Поклонники пришли в восторг от нового имиджа. Они засыпали звезду комплиментами. Пользователи пишут:

  • «Выглядит так круто, детка! Обожаю это»
  • «Тебе очень идут кудряшки, оставайся в таком образе всегда»
  • «Не понимаю, как вы умеете так перевоплощаться. В обычной жизни я бы и не заметила вас в толпе, но на сцене вы - настоящая бомба!».
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