Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делать

Принято было в этот день меньше разговаривать, а больше выполнять работы.

Трудились в огороде, убирали в доме, начинали делать заготовки на зиму из ягод клубники.

9 июня было очень много запретов, которые старались не нарушать женщины.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя 9 июня женщинам и девушкам сплетничать и болтать друг с другом, чтобы не накликать беду.

Нельзя 9 июня ссориться и выносить мусор из избы.

Нельзя 9 июня допивать напитки за детьми.

Нельзя 9 июня заниматься изготовлением оберегов. Считалось, что сделанные в этот день талисманы наоборот приносят только неудачу.

Приметы на 9 июня