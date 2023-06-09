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Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делать

Limon.ee
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Клубника
Клубника Фото: Sander Ilvest

Что нельзя делать 9 июня и как привлечь удачу. Важные приметы этого дня сообщил «Главред».

Принято было в этот день меньше разговаривать, а больше выполнять работы.

Трудились в огороде, убирали в доме, начинали делать заготовки на зиму из ягод клубники.

9 июня было очень много запретов, которые старались не нарушать женщины.

Что нельзя делать 9 июня

  • Нельзя 9 июня женщинам и девушкам сплетничать и болтать друг с другом, чтобы не накликать беду.
  • Нельзя 9 июня ссориться и выносить мусор из избы.
  • Нельзя 9 июня допивать напитки за детьми.
  • Нельзя 9 июня заниматься изготовлением оберегов. Считалось, что сделанные в этот день талисманы наоборот приносят только неудачу.

Приметы на 9 июня

  • Если в этот день ненастная погода, то такой будет и осень.
  • Если часто и громко кричат вороны, то к дождю.
  • Если червяки выползли из земли, то стоит ждать грозу.
  • Если божья коровка, посаженная на ладонь, не улетает, значит скоро будет ненастье.
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