Как правильно ухаживать за пятками летом

Скрабирование

Использование скраба для ног помогает удалить отмершие клетки кожи и сгладить огрубевшую кожу на пятках. Скраб можно приготовить самостоятельно: смешать масло (например, оливковое либо кокосовое) с сахаром или морской солью.

Массажными движениями следует нанести скраб на влажную кожу пяток и смыть теплой водой.

Чистка пемзой

Пятки нужно смочить в теплой воде или распарить. Очистить кожу с помощью пемзы, совершая круговые движения.

Нельзя слишком сильно нажимать на пемзу и использовать этот метод очищения для пяток с поврежденными участками.

Ванночки для ног

В теплую воду нужно добавить несколько капель эфирного масла (подойдет лавандовое или чайного дерева), окунуть ноги на 10–15 минут, а затем протереть их мягким полотенцем.

Увлажнение

Крем или лосьон следует наносить на чистую и сухую кожу пяток. Распределять его нужно массирующими движениями.

Использование вкладок для обуви

Если вы часто носите обувь на высоком каблуке, нужно использовать специальные вкладки. Они помогут снизить давление на пятки во время ходьбы и защитить кожу от натертостей и трещин.

Выбор подходящей обуви