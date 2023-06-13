Скорее умрете от обжорства, чем окупите стоимость: Peetri Pizza предлагает эко-коробку для пиццы по баснословной цене

Портал Limon.ee обратил внимание на рекламу Peetri Pizza в соцсети, где сказано, что если вы купите у них многоразовую экологичную коробку, каждая следующая заказанная в ней пицца будет дешевле на 40 центов. Казалось бы, и скидка маленькая, и захламлять дом лишний раз не хочется, но мы все-таки заинтересовались.

Фото: скриншот

Ни в приложении, ни на домашней странице пиццерии не говорится о цене многоразовой коробки. Ее вы узнаете, только делая заказ, когда нужно будет сообщить, какую упаковку вы желаете. И вот тут сюрприз! Стоимость многоразовой коробки составляет 9,90 евро. А скидка на пиццу, купленную в этой коробке, напомним, составит лишь 40 центов.

Фото: скриншот

Хорошо, бережем природу. Но 40 центов взяты не из воздуха - одноразовые привычные всем коробки, которые всегда были бесплатными, теперь стоят как раз эти 40 центов. Таким образом, скидка на пиццу, купленную в многоразовую упаковку составит стоимость одноразовой коробки. Но как часто люди покупают пиццу навынос, чтобы стоимость многоразовой коробки окупилась?

Мы поинтересовались у предприятия, почему скидка настолько маленькая.

Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс говорит, что цель предприятия - снизить долю одноразовых коробок, поэтому и была создана эта система.

«Мы - единственная сеть пиццерий в Балтии, которая начала сокращать свое присутствие (видимо, имеется в виду след в природе - прим.ред.), и мы гордимся этим.