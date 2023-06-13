Крупнейшая в Эстонии сеть пиццерий Peetri Pizza с апреля этого года использует многоразовые экологичные коробки, однако не все так просто.
Скорее умрете от обжорства, чем окупите стоимость: Peetri Pizza предлагает эко-коробку для пиццы по баснословной цене
Портал Limon.ee обратил внимание на рекламу Peetri Pizza в соцсети, где сказано, что если вы купите у них многоразовую экологичную коробку, каждая следующая заказанная в ней пицца будет дешевле на 40 центов. Казалось бы, и скидка маленькая, и захламлять дом лишний раз не хочется, но мы все-таки заинтересовались.
Ни в приложении, ни на домашней странице пиццерии не говорится о цене многоразовой коробки. Ее вы узнаете, только делая заказ, когда нужно будет сообщить, какую упаковку вы желаете. И вот тут сюрприз! Стоимость многоразовой коробки составляет 9,90 евро. А скидка на пиццу, купленную в этой коробке, напомним, составит лишь 40 центов.
Хорошо, бережем природу. Но 40 центов взяты не из воздуха - одноразовые привычные всем коробки, которые всегда были бесплатными, теперь стоят как раз эти 40 центов. Таким образом, скидка на пиццу, купленную в многоразовую упаковку составит стоимость одноразовой коробки. Но как часто люди покупают пиццу навынос, чтобы стоимость многоразовой коробки окупилась?
Мы поинтересовались у предприятия, почему скидка настолько маленькая.
Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс говорит, что цель предприятия - снизить долю одноразовых коробок, поэтому и была создана эта система.
«Мы - единственная сеть пиццерий в Балтии, которая начала сокращать свое присутствие (видимо, имеется в виду след в природе - прим.ред.), и мы гордимся этим.
Наценка в 40 центов на одноразовые картонные коробки мало что меняет для наших клиентов, мы по-прежнему остаемся самыми дешевыми в Эстонии. У тех, кому плата за коробку кажется высокой, всегда есть возможность съесть пиццу на месте, где они смогут получить наилучшие впечатления от пиццы, особенно с точки зрения качества».
Мы также узнали в Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), имеет ли право заведение общественного питания, не каждая точка которого является полноценным кафе, в котором клиент может получить заказ на тарелке, требовать деньги за одноразовую упаковку. Вопрос возник именно потому, что у сети Peetri Pizza есть как полноценные кафе со столиками, так и киоски, в которых есть возможность только купить еду навынос.
Хеллика Тедер, юрист коммерческого отдела TTJA, руководитель отдела торговли, говорит, что законом не регулируется, что продавец не должен взимать дополнительную плату за упаковку продуктов питания в случае продажи на вынос.
«Точно так же продуктовый магазин взимает дополнительную плату, например, за полиэтиленовый пакет. Важно, чтобы потребитель был проинформирован о дополнительных сборах до совершения покупки».
Как быстро для вас окупится покупка многоразовой эко-коробки для пиццы?