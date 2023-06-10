ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стразы, перья и километровый радужный флаг: улицы центра Таллинна захватил гей-парад

Шествие началось в 13:00 на улице Харью и завершится на бульваре Рявала.

Как видно на фото, на шествие собрались сотни представителей ЛГБТ+ сообщества.

В центре Таллинна оказались не только жители Эстонии, но и гости нашей страны - так репортер заметила там туристов из Норвегии, на которых надеты черные футболки с надписью NORWAY.

В шествии также замечены представители партии Eesti 200 и Swedbank в оранжевых худи, а также представители фирмы Telia.