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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стразы, перья и километровый радужный флаг: по улицам Таллинна прошел ЛГБТ-парад

Limon.ee
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Сегодня, 10 июня, в Таллинне в рамках Baltic Pride-2023 проходит самое ожидаемое событие - шествие, объединяющее ЛГБТ+ людей и их сторонников.

Шествие началось в 13:00 на улице Харью и завершится на бульваре Рявала.

Как видно на фото, на шествие собрались сотни представителей ЛГБТ+ сообщества.

В центре Таллинна оказались не только жители Эстонии, но и гости нашей страны - так репортер заметила там туристов из Норвегии, на которых надеты черные футболки с надписью NORWAY.

В шествии также замечены представители партии Eesti 200 и Swedbank в оранжевых худи, а также представители фирмы Telia.

На бульваре Рявала незадолго до окончания шествия участники слушали песню Верки Сердючки - Зибен-Зибен, Ай-Лю-Лю, а также подпевали украинской исполнительнице.

Как выяснили репортеры, далеко не все прохожие знают, что такое ЛГБТ+.

Шествие закончилось на бульваре Рявала, начался «пикник»: кто-то расходиться, кто-то сел в парке. Стоят фуд-траки, где можно купить перекусить.

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