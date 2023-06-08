Апокалиптичные кадры из Нью-Йорка, который окутал дым от лесных пожаров

Это не трейлер второй «Дюны», а кадры из Нью-Йорка, который окутал дым из-за лесных пожаров в Канаде, пишет Супер.
По оценкам сервиса IQAir, концентрация частиц PM2,5 в воздухе Нью-Йорка в 22 раза превышает уровень. Таким образом, воздух в Нью-Йорке сейчас самый грязный в мире. Жителям города рекомендуют при выходе на улицу носить маски.
Мэр города Эрик Адамс в Twitter посоветовал жителями Большого яблока без острой необходимости не покидать квартиры и дома. На улице специалисты советуют обязательно носить маску.
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