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Апокалиптичные кадры из Нью-Йорка, который окутал дым от лесных пожаров

Limon.ee
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Окутанный дымом Нью-Йорк.
Окутанный дымом Нью-Йорк. Фото: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Это не трейлер второй «Дюны», а кадры из Нью-Йорка, который окутал дым из-за лесных пожаров в Канаде, пишет Супер.

Окутанный дымом Нью-Йорк.
Окутанный дымом Нью-Йорк. Фото: Michael M. Santiago
Окутанный дымом Нью-Йорк.
Окутанный дымом Нью-Йорк. Фото: SETH WENIG

По оценкам сервиса IQAir, концентрация частиц PM2,5 в воздухе Нью-Йорка в 22 раза превышает уровень. Таким образом, воздух в Нью-Йорке сейчас самый грязный в мире. Жителям города рекомендуют при выходе на улицу носить маски.

Мэр города Эрик Адамс в Twitter посоветовал жителями Большого яблока без острой необходимости не покидать квартиры и дома. На улице специалисты советуют обязательно носить маску.

Смотрите видео!

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