Звезда сериала «Зачарованные» рассказала, что рак груди дал метастазы в мозг

52-летняя актриса поделилась в Instagram видео из больницы, где она проходит лечение. «Вот как может выглядеть рак», - написала она. Актриса страдает тяжелой формой клаустрофобии, и это осложняет лечение, хотя ее окружает команда профессионалов. Актриса добавила, что очень боится, и ее страх «виден невооруженным глазом».

Как отмечают журналисты издания DailyMail, по статистике метастазы в головной мозг довольно редко встречается у тех, кто страдает от рака молочной железы: он поражает примерно 10-15% таких пациентов. Те, кому поставили такой диагноз, живут около двух лет.

У Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы в 2015 году. Она сделала мастэктомию, но это не решило проблему полностью. После она прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году актриса объявила, что ее рак находится в стадии ремиссии. В прошлом году болезнь вернулась в четвертой стадии.