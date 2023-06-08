Звезда сериала «Зачарованные» рассказала, что рак груди дал метастазы в мозг

Актриса Шэннен Доэрти, которая много лет борется с онкологическим заболеванием, рассказала, что ее болезнь прогрессировала: рак молочной железы дал метастазы в головной мозг, пишет Сплетник.
52-летняя актриса поделилась в Instagram видео из больницы, где она проходит лечение. «Вот как может выглядеть рак», - написала она. Актриса страдает тяжелой формой клаустрофобии, и это осложняет лечение, хотя ее окружает команда профессионалов. Актриса добавила, что очень боится, и ее страх «виден невооруженным глазом».
Как отмечают журналисты издания DailyMail, по статистике метастазы в головной мозг довольно редко встречается у тех, кто страдает от рака молочной железы: он поражает примерно 10-15% таких пациентов. Те, кому поставили такой диагноз, живут около двух лет.
У Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы в 2015 году. Она сделала мастэктомию, но это не решило проблему полностью. После она прошла химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году актриса объявила, что ее рак находится в стадии ремиссии. В прошлом году болезнь вернулась в четвертой стадии.
В социальных сетях звезда «Зачарованных» откровенно рассказывает, как протекает болезнь, и призывает подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью. Ранее Доэрти объявила о разводе с мужем Куртом Исваринко после 11 лет брака. До этого актриса рассказывала, что борьба с недугом сплотила их.