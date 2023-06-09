ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музыкальный беспредел в Таллинне: и панки, и дети, и одинокие путники отрывались под рок-хиты

На праздник можно было прийти со своей едой и разместиться в VIP-зонах. Поэтому немало компаний пришли сюда отметить свои дни рождения. На сцене выступило три ярких коллектива, а в перерывах зрители участвовали в конкурсах и получали подарки в номинациях «Самый младший путник» и «Самый первый купивший билет онлайн».

Эстонская группа Patarei с самого начала задала жару лучшими композициями от группы Metallica. Ребята были в восторге от русскоязычной публики. По их словам, до этого момента их нигде так горячо еще не принимали. Музыканты из Ида-Вирумаа «Хали-Гали» исполнили хиты «Агаты Кристи», «Кино», «Би-2», «Мумий Тролль», «Смысловые Галлюцинации». Каждую песню в толпе встречали восторженными возгласами и пели всем залом!

«Ведьма и Осел» Фото: Julia Cviks и Oleg Demura

Хэдлайнеры каждого «Будь как дома, путник!», столичный трибьют «Короля и Шута» группа «Ведьма и Осел», снова удивила своих поклонников и гостей вечера. В рубрике «Караоке с Ведьмой» свои любимые песни КиШа смогли спеть прямо со сцены перед огромной аудиторией самые активные зрители.

Фестиваль «Будь как дома, путник!» пройдет 14 июля в Нарве, а в таллиннский Helitehas вновь вернется 16 сентября.