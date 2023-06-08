Не была на их свадьбах и не видела много лет. Какие у Николь Кидман отношения с приемными детьми

Николь не появлялась на публике со своими двумя старшими детьми с 2007 года, и, как сообщается, она была «опустошена» после того, как пара не присутствовала на похоронах ее отца в 2014 году. Последняя фотография Николь на публике с двумя старшими детьми была сделана в марте 2007 года на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что теперь она надеется, что Белла и Коннор будут присутствовать, когда ей вручат Премию за жизненные достижения на церемонии Американского института кино (AFI) этим летом. Николь станет первой австралийской актрисой, удостоенной этой награды.

«Николь знает, что Коннор чрезвычайно верен своему отцу, поэтому она не ожидает, что он приедет, но приглашение обоим отправили", - сказал источник австралийского издания New Idea.

В 2018 году, получая «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, Кидман поблагодарила своих биологических дочерей и второго мужа Кита Урбана, но не упомянула Коннора или Беллу.

Актриса редко говорит об этой паре, говоря, что хочет сохранить отношения в тайне, но ранее говорила о том, что они выбрали саентологию и не называют ее матерью.

«Я должна защищать эти отношения. Я знаю на 150 процентов, что отдала бы свою жизнь за своих детей. Они взрослые. Они способны принимать собственные решения. Они сделали выбор стать саентологами, и моя работа как матери - любить их», - говорила Кидман.

Саентология, по-видимому, - причина того, что Кидман не общается с детьми. Том якобы запретил ей присутствовать на свадьбе Коннора в 2019 году с другим высокопоставленным саентологом. В церкви ее называют «подавляющей личностью» и не желают, чтобы она общалась с детьми.

Сам Коннор говорил, что любит Николь Кидман, а Белла заявляла, что они общаются, а те, кто думает иначе - «полное дерьмо».