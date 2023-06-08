На известный бьюти-бренд подали в суд: жалуются на выпадение волос и травмы кожи головы

30 потребителей хором утверждают, что использование продуктов компании обернулось для них настоящей бьюти-катастрофой: выпадением волос и травмами кожи головы. «Эти продукты не только не восстанавливают и не защищают волосы от повреждений, а делают волосы сухими, ломкими и тусклыми», - говорится в иске. Таким образом, производителя обвинили в ложных обещаниях.

В своем заявлении Olaplex отклонила обвинения в иске, заявив, что средства безопасны и эффективны. В компании уточнили, что продукция тщательно тестируется в собственных и независимых сторонних лабораториях. И вообще, не факт, что проблемы с волосами у истцов возникли именно из-за средств Olaplex. «Существует множество причин ломкости и выпадения волос, в том числе образ жизни, различные заболевания и лекарства, последствия ковида, кожные заболевания и многое другое», - сказали представители компании. Они подчеркнули, что намерены и дальше защищаться от обвинений. При этом поделиться копиями своих исследований производитель отказался.