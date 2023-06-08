Со следующего понедельника, 12 июня, в поездах Elron будут действовать новые правила перевозки пассажиров, которые запрещают, в том числе, процедуры личной гигиены и разведение открытого огня в поезде, пишет Elu24.
«Глупо, раньше было так хорошо стирать в поезде». Изменение правил Elron разжигает настоящие страсти в Сети
«В поездах Elron действуют правилам перевозки пассажиров, поэтому мы можем обеспечить безопасное и комфортное путешествие для всех пассажиров», - сказал Ардо Розенберг, руководитель по обслуживанию клиентов Elron. «Поездки на пассажирских поездах становятся все более популярными в Эстонии, поэтому поезда часто бывают переполнены. Правила помогают обеспечить порядок в поезде и то, что пассажиры также считаются со своими попутчиками».
Примеры обновленных правил пассажирских перевозок:
- Жители других государств-членов Европейского Союза также могут приобретать льготные билеты на основании документа, подтверждающего скидку.
- Устанавливается трехмесячный срок для подачи жалобы пассажирами.
- Разрешается провозить домашних животных во всем вагоне С, ранее разрешалось только в зоне С.
- Разрешается размещать самокат в сложенном виде в специальной сумке на багажной полке.
- Запрещается деятельность, которая может привести к опасной ситуации для имущества или здоровья окружающих, в частности, нагревание или кипячение различных жидкостей и продуктов питания, а также разведение открытого огня.
- Запрещается проведение личных гигиенических процедур на борту поезда.
«Запрет на гигиенические процедуры относится к случаям, когда пассажир начал бриться или красить волосы в туалете поезда», - говорит Роозенберг. «Это негигиенично, наносит ущерб имуществу компании Elron и глубоко невежливо по отношению к другим пассажирам».
Новые правила, однако, доставляет жителям Эстонии массу удовольствия. «Совершенно глупо. Раньше было так хорошо стирать белье в поезде. Всему хорошему приходит конец. Черт возьми!» - пишет Герт в Facebook. «Я такая дура и до сих пор тратила дома воду впустую...» - шутит Каролин.
«Запрет на разведение костра перед Ивановой ночью - это страшный удар по почитателям народной культуры и традиций», - добавляет Хунт.
Хейки же рассказал, как он каждый день ездил на работу на поезде Таллинн-Сауэ. На Балтийском вокзале поезд был еще довольно пустым, поэтому он всегда выбирал место со столиком, по возможности рядом с розеткой. «Перед отъездом я покупал в киоске пачку лапши быстрого приготовления, маленькую бутылку воды и кубик сыра. У меня был свой котелок. Иногда также морепродукты и небольшой кипятильник. Я всегда смешивал ингредиенты на первой станции и закладывал их. Около Ярве дело доходило до кипения, в Хийу я помешивал, при необходимости добавлял каплю холодной воды, около Урда еда была уже съедена... Два года никто не жаловался».