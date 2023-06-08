«Глупо, раньше было так хорошо стирать в поезде». Изменение правил Elron разжигает настоящие страсти в Сети

Хейки же рассказал, как он каждый день ездил на работу на поезде Таллинн-Сауэ. На Балтийском вокзале поезд был еще довольно пустым, поэтому он всегда выбирал место со столиком, по возможности рядом с розеткой. «Перед отъездом я покупал в киоске пачку лапши быстрого приготовления, маленькую бутылку воды и кубик сыра. У меня был свой котелок. Иногда также морепродукты и небольшой кипятильник. Я всегда смешивал ингредиенты на первой станции и закладывал их. Около Ярве дело доходило до кипения, в Хийу я помешивал, при необходимости добавлял каплю холодной воды, около Урда еда была уже съедена... Два года никто не жаловался».