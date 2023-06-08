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Полиция ведет расследование: популярный эстонский экстрасенс наговаривает на Мэрилин Керро и других знаменитостей в Сети

Комментарии Мэрилин Керро, Кирсти Тиммер и Департамента полиции и погранохраны
Limon.ee
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Тене Лауль, Мерилин Керро и Кирсти Тиммер.
Тене Лауль, Мерилин Керро и Кирсти Тиммер. Фото: Kollaaž

За последние несколько дней эсктрасенс Тене Лауль успела в особо жестокой форме оскорбить и угрожать нескольким эстонским ясновидящим и известным людям. «Я узнала, что она принесла меня в жертву и подожгла», - говорит Кирсти Тиммер. Кроме того, Тене утверждает, что связана с террористической группировкой ИГИЛ. Полиция ведет расследование, пишет Elu24.

За последние 24 часа экстрасенс Тене Лауль поделилась экстремистскими взглядами на террористическую группировку ИГИЛ, совершила несколько личных нападок в адрес известных жителей Эстонии и угрожала ясновидящей Мэрилин Керро и ведьме Кирсти Тиммер. Поведение женщины вызвало беспокойство у многих, и полиция начала расследование ее экстремистских взглядов.

Согласно информации, полученной редакцией Elu24, Тене в последнее время стала очень активной в своей группе в социальной сети Discord и написала личные оскорбления в адрес Мэрилин Керро, Кирсти Тиммер, Мерили Тиммер, Кайи Каллас, Антса Рустласа, Триина Лухатса, Яагупа Крема и Андрея Зевакина.

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