За последние несколько дней эсктрасенс Тене Лауль успела в особо жестокой форме оскорбить и угрожать нескольким эстонским ясновидящим и известным людям. «Я узнала, что она принесла меня в жертву и подожгла», - говорит Кирсти Тиммер. Кроме того, Тене утверждает, что связана с террористической группировкой ИГИЛ. Полиция ведет расследование, пишет Elu24.
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Полиция ведет расследование: популярный эстонский экстрасенс наговаривает на Мэрилин Керро и других знаменитостей в Сети
Комментарии Мэрилин Керро, Кирсти Тиммер и Департамента полиции и погранохраны
За последние 24 часа экстрасенс Тене Лауль поделилась экстремистскими взглядами на террористическую группировку ИГИЛ, совершила несколько личных нападок в адрес известных жителей Эстонии и угрожала ясновидящей Мэрилин Керро и ведьме Кирсти Тиммер. Поведение женщины вызвало беспокойство у многих, и полиция начала расследование ее экстремистских взглядов.