Полиция ведет расследование: популярный эстонский экстрасенс наговаривает на Мэрилин Керро и других знаменитостей в Сети

За последние несколько дней эсктрасенс Тене Лауль успела в особо жестокой форме оскорбить и угрожать нескольким эстонским ясновидящим и известным людям. «Я узнала, что она принесла меня в жертву и подожгла», - говорит Кирсти Тиммер. Кроме того, Тене утверждает, что связана с террористической группировкой ИГИЛ. Полиция ведет расследование, пишет Elu24.