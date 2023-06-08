Чт, 8.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Бейонсе ошеломила фаната подарком стоимостью в 53 тысячи долларов

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Бейонсе.
Бейонсе. Фото: Chris Pizzello

Американская звезда Бейонсе ошеломила поклонника подарком, стоимость которого составляет 53 тысячи долларов, но охранник пытался отобрать у поклонника презент, сообщает ТСН.  

На днях артистка отыграла концерт в Лондоне. Впервые на выступление свого кумира удалось попасть кастинг-менеджеру Глобалу Валентино. Мужчина на концерте не только получил приятные впечатления, но остался с презентом.

Во время исполнения композиции Diva артистка бросила прямо в толпу свои драгоценные солнцезащитные очки, стоимость которых составляет 53 тысячи долларов. Аксессуар поймал Валентино.

@globalvalentino I’m 1 of 1 🐝🪩me and @khal caught the glasses!! best experience ever, this meant so much!❤️‍🔥#beyonce #renaissanceworldtour #clubrenaissance #globalvalentino ♬ original sound - Global Valentino🗺

Впрочем, охрана отобрала у мужчины очки и отдала исполнительнице. Тем временем у Бейонсе были на аксессуары свои планы. Она вернула их Валентино.

Как отметил поклонник певицы, он до сих пор шокирован и не может поверить, что такая ситуация случилась с ним.

«Я до сих пор шокирован. В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом», - поделился Валентино.

@globalvalentino Replying to @Deandra Black ♬ original sound - Global Valentino🗺

А вот на концерте американской певицы Тейлор Свифт недавно произошел курьезный инцидент. Знаменитость случайно проглотила жука и этот момент попал на видео.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх