ФОТО ⟩ Scorpions удивили таллиннских организаторов своими требованиями: и это для каждого участника!

«Это довольно необычная просьба, но, конечно, мы сделаем все, что они просят», - прокомментировал специалист по связям с общественностью на таллиннском концерте Scorpions Рено Хекконенс.

Так будут разъезжать по Таллинну участники Scorpions. Фото: Фото организаторов

«Каждый автомобиль на сегодняшний день подтвержден менеджментом артистов. Кроме того, коллективу необходимы и другие автомобили, автобусы, фургоны - всего 15 видов транспорта, что очень похоже на визиты иностранных лидеров», - добавил Хекконенс.

Так будут разъезжать по Таллинну участники Scorpions. Фото: Фото организаторов

Непревзойденный мастер мощных хитов в стиле хард-рок и классических рок-баллад группа Scorpions даст концерт 17 июня на Певческом поле в Таллинне в рамках своего мирового турне. Музыкальная легенда, в последний раз выступавшая в Эстонии десять лет назад, представит свое самое мощное на сегодняшний день живое исполнение.

Специальным гостем Scorpions станет Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году. Лондонское агентство Scorpions с интересом наблюдало за выступлением Алики в Ливерпуле, которое произвело на них сильное впечатление.

Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.