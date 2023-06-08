Марк Бартон назвал самую частую причину, из-за которой мужчина решает развестись

«Пообщайтесь с разведенным и узнаете, что головная боль его бывшей была основной причиной для развода. Шутки шутками, но вы сами наверняка знаете, каково это, когда мужчина хочет от вас ласки и внимания, а вы выжата, как лимон. Но при этом многие женщины продолжают жить как попало. Я имею в виду график и режим дня», — объясняет психолог. Он напоминает, что здоровый сон — это оптимальная форма восстановления человека.

«Поймите одну вещь: как только у вас происходит сбой сна, то летит буквально все: гормоны, вегетативная нервная и репродуктивная системы, сбивается цикл. При всем этом вы стараетесь быть привлекательной и сексуальной для мужчины и стремитесь добиться суперрезультатов в карьере. А как можно добиться, если у вас нет жизненных сил?» — задает резонный вопрос Марк Бартон.

Всем тем, кто засыпает с телефоном в руках, психолог предлагает подумать о том, что это время можно было бы посвятить любимому мужчине. «Я уже не говорю о том, что перед сном любимый мужчина намного полезнее, чем экран телефона», — напоминает эксперт.