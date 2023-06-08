Актер-трансгендер Эллиот Пейдж о том, как ходил на двойные свидания с Леонардо Ди Каприо

Актер Эллиот Пейдж, который ранее носил имя Эллен Пейдж, опубликовал мемуары Pageboy, в который откровенно рассказал о своей жизни, пишет Фокус.
Актер Эллиот Пейдж, ранее носивший имя Эллен Пейдж, звезда фильмов «Джуно», «Начало» и сериала «Академия Амбрелла», выпустил книгу мемуаров под названием «Пейджбой» (Pageboy), в которых рассказал о сексуальных домогательствах, изнасиловании и двойных свиданиях с Леонардо Ди Каприо.
Новые мемуары Эллиота Пейджа, звезды «Джуно», представляют собой подробное путешествие по жизни актера, которое охватывает все: от его пути в качестве транс-знаменитости до его противоречивых отношений с жестокой мачехой, которая давала ему жестокие прозвища и до сложных романтических отношений.
У Эллен Пейдж, которая объявила себя трансгендером в 2020 году, был тайный роман в 2014 году с актрисой Кейт Мара.
А в 2007 году у нее был роман с партнершей по фильму «Джуно» 2007 года, Оливией Тирлби.
«Я был ошеломлен, когда увидел Оливию Тирлби. Мы стояли в ее гостиничном номере. Играла Билли Холлидей. Она собиралась начать готовить обед, когда посмотрела прямо на меня и прямо сказала: "Ты меня очень привлекаешь". Это было… мы начали заниматься сексом все время: в ее гостиничном номере, в наших трейлерах на работе, один раз в крошечной отдельной комнате в ресторане», - рассказал актер.
Также Эллиот упомянул о том, как тогда еще ее изнасиловала женщина, член ее команды, которая помогала с поисками квартиры.
А когда Эллен была подростком и начинающей актрисой, ее домогался режиссер, имя которого в мемуарах не называют.
«Его частые сообщения заставляли меня чувствовать себя особенной, как и книги, которые он мне дарил. Он пригласил меня на ужин в Swan on Queen West. Поглаживая мое бедро под столом, он прошептал: "Ты должна сделать ход, я не могу быть первым"», - так описан этот эпизод в книге.
А весной 2022 года на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе он подвергся нападению на почве трансфобии.
Пейдж пишет, что высокий мужчина, с которым Пейдж встретился глазами, когда направлялся в круглосуточный магазин, начал кричать на него и кричать, что ему нужен пистолет, чтобы «трахнуть его». Актера спасли сотрудники магазина, к которым он обратился за помощью.
Но есть в мемуарах и приятные воспоминания. Эллиот описывает, как во время съемок фильма «Начало» они сдружились с Леонардо Ди Каприо и вместе ходили на свидания.
«Во время съемок "Начала" к Леонардо приехал друг, и у нас была прекрасная связь. Питер тепло относился ко всем, глаза сияли заботой. Когда я увидел Лео в следующий раз, я сказал ему, что мне нравится его друг, на что он ответил, что я ему тоже нравлюсь. На наше первое свидание мы пошли в Universal Studios с Лео и его мамой. Мы с Питером сидели рядом на аттракционах, наши бедра едва соприкасались», - пишет Пейдж.
Но хоть на съемках «Начала» и царила очень приятная атмосфера, от постоянного напряжения, стресса и ощущения, что она находится не на своем месте, у Пейдж появился опоясывающий лишай. Так что она тогда шутила, что ее выкинут из фильма и возьмут вместо нее Киру Найтли.
Напомним, в 2021 году Эллиот Пейдж появился на обложке журнала Time и стал самым популярным трансгендером в мире.