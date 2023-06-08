Актер-трансгендер Эллиот Пейдж о том, как ходил на двойные свидания с Леонардо Ди Каприо

«Его частые сообщения заставляли меня чувствовать себя особенной, как и книги, которые он мне дарил. Он пригласил меня на ужин в Swan on Queen West. Поглаживая мое бедро под столом, он прошептал: "Ты должна сделать ход, я не могу быть первым"», - так описан этот эпизод в книге.

А весной 2022 года на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе он подвергся нападению на почве трансфобии.

Пейдж пишет, что высокий мужчина, с которым Пейдж встретился глазами, когда направлялся в круглосуточный магазин, начал кричать на него и кричать, что ему нужен пистолет, чтобы «трахнуть его». Актера спасли сотрудники магазина, к которым он обратился за помощью.

Но есть в мемуарах и приятные воспоминания. Эллиот описывает, как во время съемок фильма «Начало» они сдружились с Леонардо Ди Каприо и вместе ходили на свидания.

«Во время съемок "Начала" к Леонардо приехал друг, и у нас была прекрасная связь. Питер тепло относился ко всем, глаза сияли заботой. Когда я увидел Лео в следующий раз, я сказал ему, что мне нравится его друг, на что он ответил, что я ему тоже нравлюсь. На наше первое свидание мы пошли в Universal Studios с Лео и его мамой. Мы с Питером сидели рядом на аттракционах, наши бедра едва соприкасались», - пишет Пейдж.

Но хоть на съемках «Начала» и царила очень приятная атмосфера, от постоянного напряжения, стресса и ощущения, что она находится не на своем месте, у Пейдж появился опоясывающий лишай. Так что она тогда шутила, что ее выкинут из фильма и возьмут вместо нее Киру Найтли.