LIMON LIVE ⟩ Видеомейкер из Таллинна: «Одна дочь со мной здесь, другая – в Украине»

Николай Файст любит называть себя видеомейкером: сам себе режиссер, оператор и монтажер. Если раньше снимал свадьбы и рекламные ролики, сейчас по большей части переключился на спортивную съемку. Николай - тот самый активист, который раньше организовывал в Таллинне пробежки за трезвость по утрам 1 января.

Николай Файст в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

Родился Николай в городе Валга, в подростковом возрасте переехал в Таллинн, а в промежуток с 2013 по 2019 годы прожил в Украине, где у него до сих пор живет дочь. В мае Николай поехал в Черкасы, чтобы ее навестить.

«Несмотря на постоянные сирены воздушной тревоги, люди живут там как раньше - своей обычной жизнью», - рассказывает Николай про украинские Черкасы.

Дочь-третьеклассница целый год отходила в школу, на удаленное обучение ее не переводили.

Николай отмечает, что теперь в Черкасах введен комендантский час с 12 ночи до 4 утра, в это время все должны находиться в своих домах: «Поэтому в клубах, барах, ресторанах народ собирается пораньше, чтобы успеть погулять до комендантского часа».

Николай Файст в студии Limon LIVE. Фото: Taavi Sepp

В Черкасах у Николая остались друзья, многие из которых попали на фронт. Он рассказывает, что повестку получить можно даже на улице: «Я сам видел, как в Черкасах на улице ходят люди с автоматами. Они не подходят ко всем, но у некоторых проверяют документы, ищут тех, кто уклоняется от армии».