ВИДЕО ⟩ Необычный способ сэкономить в магазине поразил пользователей Сети

После этой публикации люди стали все чаще делиться подобной идеей. Видео было просмотрено более 800 000 раз.

Некоторые пользователи предположили, что бережливость мужчины позволит ему сэкономить больше денег, чем остальным. Другие пользователи, однако, усомнились, допустимо ли так делать в супермаркете - не факт, что это законно.

Кто-то в шутку и даже на серьезе предлагал взвешивать бананы без мешочка, чтобы сэкономить еще больше.