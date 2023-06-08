Фермерша из Ляэнемаа, напавшая на чиновника, отрицает свою вину, но улики говорят об обратном

Пярнуский уездный суд признал скандально известную фермершу из Ляэнемаа Тийу Корпус виновной в применении насилия в отношении должностного лица (Cт. 274) и приговорил ее к одному году лишения свободы. Но приговор не будет приведен в исполнение, если Корпус не совершит нового преступления в течение двухлетнего испытательного срока. Испытательный срок начался в день вынесения приговора - 6 июня.