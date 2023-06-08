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Фермерша из Ляэнемаа, напавшая на чиновника, отрицает свою вину, но улики говорят об обратном

Анналийза Кёсс
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Тийу Корпус
Тийу Корпус Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

Пярнуский уездный суд вынес решение по делу скандально известной фермерши Тийу Корпус, признав ее виновной в применении насилия в отношении должностного лица. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Пярнуский уездный суд признал скандально известную фермершу из Ляэнемаа Тийу Корпус виновной в применении насилия в отношении должностного лица (Cт. 274) и приговорил ее к одному году лишения свободы. Но приговор не будет приведен в исполнение, если Корпус не совершит нового преступления в течение двухлетнего испытательного срока. Испытательный срок начался в день вынесения приговора - 6 июня.

Кроме того, суд обязал животновода выплатить государству расходы по уголовному процессу в размере 2 283,92 евро. Приговор может быть обжалован в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней после вынесения.

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