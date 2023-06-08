Пярнуский уездный суд вынес решение по делу скандально известной фермерши Тийу Корпус, признав ее виновной в применении насилия в отношении должностного лица. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Для подписчиков
Фермерша из Ляэнемаа, напавшая на чиновника, отрицает свою вину, но улики говорят об обратном
Пярнуский уездный суд признал скандально известную фермершу из Ляэнемаа Тийу Корпус виновной в применении насилия в отношении должностного лица (Cт. 274) и приговорил ее к одному году лишения свободы. Но приговор не будет приведен в исполнение, если Корпус не совершит нового преступления в течение двухлетнего испытательного срока. Испытательный срок начался в день вынесения приговора - 6 июня.