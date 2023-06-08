«Подошел срок оплаты счетов, никто с нами не связался, никто не ответил на наши сообщения», - говорит Майко, строитель, который вышел в прямой эфир в TikTok и на глазах у 600 человек начал разбирать ломом дом в Виймси. Причиной якобы послужили частично неоплаченные счета. «Я написал, что если к 12 часам у нас не будет денег, мы пойдем переносить вагонку». Так они и сделали, пишет Elu24.
В ЩЕПКИ ⟩ Обвинения в неуплате счетов привели к разрушению ломом: сказал, что даст 24 минуты на перевод денег
В предпоследний день мая 41-летний подрядчик Майко Хелин напал с ломом на жилой дом в Виймси.
В полицию было подано заявление: 41-летний мужчина в деревне Келвинги в волости Виймси без разрешения проник на территорию частного дома, угрожал семье и использовал лом для разрушения дома.
Майко вел прямую трансляцию на личном аккаунте в TikTok, которую смотрели около 600 человек. «Ты сделал фальшивый звонок, хочешь сказать? Каждый мент уже должен лететь на место...» - удивлялся Майко перед онлайн-аудиторией, почему полиция еще не приехала.
Долго сидеть в машине не пришлось, так как вскоре прибыл долгожданный полицейский патруль. Полиция начала уголовное расследование инцидента по статье о запугивании.
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Майко Хелин, выполнявший строительные работы в указанном частном доме, объяснил, что он напал на дом с ломом, потому что, по его словам, счета за работу были частично не оплачены. «Что-то было оплачено, что-то нет», - утверждает Майко. «После долгих требований кое-что было оплачено, но я сказал: "Платите по счетам, мне не нужны наличные", - объясняет он. «Мы договорились о чем-то, опять я ничего не получил, он не заплатил, мне пришлось снова прийти к нему... В течение месяца шло такое препирательство».
Однако, в какой-то момент Майко это все осточертело. «Я сказала ему, что не могу прикидываться дуроком, если мне не заплатят - я приду и заберу материалы, которые мы купили. Если ты не хочешь платить, мы заберем доски для вагонки», - вспоминает Майко.
Также 30 мая, в день, когда он напал на дом с ломом, Майко сказал, что пытался найти компромисс. «Я пришел туда за час до начала сноса..... Я написал, что если к 12 часам у нас не будет денег, мы пойдем и перенесем вагонку». По словам Майко, владелец тогда пообещал все обдумать, заявив, что в данный момент его нет в Эстонии. «Я сказал, что буду у забора и дал 24 минуты на перевод денег».
Хотя вся перепалка идет из-за трехзначной суммы, Майко говорит, что дело в принципе.
«Поэтому я пошел во двор, постучал в дверь, чтобы узнать, можно ли еще переговорить, но нет. Тогда я снял свой теплый костюм и начала ломать». Когда хозяин дома заявил, что Майко угрожал им кувалдой и буянил, мужчина сказал, что это неправда. «Это же видно на видео в TikTok... 600 человек видели все это».
На видео также видно, что в определенный момент семья вышла из дома. «Нет, так такие вещи не решаются... Я вызываю полицию», - сказал мужчина, зашедший во двор. «Майко, веди себя нормально... Ты не прислал ни предложения, ничего», - утверждала женщина, вызвавшая полицию.
Но Майко, который отрывал доски от стены во дворе, сказал хозяину дома, что он не привык делать бесплатную работу. Поэтому он решил просто забрать материалы, которые использовал для строительства дома.
Услышав, что звонивший - журналист, домовладелец, заказавший предполагаемые строительные работы, прервал звонок.
Уголовное дело против Майко было закрыто за отсутствием доказательств. Однако, по словам пресс-секретаря PPA, дело все еще расследуется в рамках производства о проступке.