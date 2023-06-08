В ЩЕПКИ ⟩ Обвинения в неуплате счетов привели к разрушению ломом: сказал, что даст 24 минуты на перевод денег

Также 30 мая, в день, когда он напал на дом с ломом, Майко сказал, что пытался найти компромисс. «Я пришел туда за час до начала сноса..... Я написал, что если к 12 часам у нас не будет денег, мы пойдем и перенесем вагонку». По словам Майко, владелец тогда пообещал все обдумать, заявив, что в данный момент его нет в Эстонии. «Я сказал, что буду у забора и дал 24 минуты на перевод денег».

Хотя вся перепалка идет из-за трехзначной суммы, Майко говорит, что дело в принципе.

«Поэтому я пошел во двор, постучал в дверь, чтобы узнать, можно ли еще переговорить, но нет. Тогда я снял свой теплый костюм и начала ломать». Когда хозяин дома заявил, что Майко угрожал им кувалдой и буянил, мужчина сказал, что это неправда. «Это же видно на видео в TikTok... 600 человек видели все это».

На видео также видно, что в определенный момент семья вышла из дома. «Нет, так такие вещи не решаются... Я вызываю полицию», - сказал мужчина, зашедший во двор. «Майко, веди себя нормально... Ты не прислал ни предложения, ничего», - утверждала женщина, вызвавшая полицию.

Но Майко, который отрывал доски от стены во дворе, сказал хозяину дома, что он не привык делать бесплатную работу. Поэтому он решил просто забрать материалы, которые использовал для строительства дома.

Майко Хелин сносит частный дом в Виймси. Фото: Kuvatõmmis videost

Услышав, что звонивший - журналист, домовладелец, заказавший предполагаемые строительные работы, прервал звонок.