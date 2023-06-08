Может себе позволить? Рената Литвинова оголила перед публикой, скромно прикрывшись волосами

Рената Литвинова порадовала подписчиков пикантной фотографией с нового проекта.
Актриса Рената Литвинова почти год назад уехала из России во Францию. Там артистка живет в двухэтажной квартире в Париже.
Артистка опубликовала в своем аккаунте с социальный сетях провокативное фото. На нем видно, что артистка стоит перед камерой совершенно обнаженной.
В комментариях под фото поклонники восхитились образом актрисы: «Рената, не перестаёте удивлять и восхищать», «Интеллектуальная эротика!», «Смелый образ».