Может себе позволить? Рената Литвинова оголила перед публикой, скромно прикрывшись волосами

Актриса Рената Литвинова почти год назад уехала из России во Францию. Там артистка живет в двухэтажной квартире в Париже.

Артистка опубликовала в своем аккаунте с социальный сетях провокативное фото. На нем видно, что артистка стоит перед камерой совершенно обнаженной.