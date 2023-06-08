НАЛЕТАЙ! ⟩ В Италии снова продают дома за один евро

В итальянском Рипакандида раздают дома по одному евро. Правда, новые владельцы должны будут взять на себя немало обязательств.
Дома нужно будет отреставрировать. А так как они не в лучшем состоянии, денег придется вложить много. Кроме того, власти, скорее всего, потребуют депозит, который, не вернут, если ты не успеешь сделать ремонт в обозначенные сроки.
Власти рассчитывают, что инициатива поможет спасти деревню. Сейчас там живет только 1700 человек и люди продолжают уезжать.
Рипакандида стоит на скале, окруженной холмами, в регионе Vulture-Melfese. Там сохранился исторический центр с дворцами 1700-х и 1800-х годов и старинной дворянской резиденцией Палаццо Баффари-Росси.