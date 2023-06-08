Не ваш ли это принц? Поведение мужчины, которое должно насторожить еще в начале отношений

Очень часто влюбленность в человека настолько затмевает разум, что женщина теряет всякую способность мыслить рационально, что довольно опасно, особенно в самом начале отношений, когда стоит быть очень бдительной. А переживать есть из-за чего — абьюзеры, манипуляторы и инфантильные мужчины не дремлют и всегда находятся на низком старте, чтобы войти в вашу жизнь. Психологи предупреждают о «звоночках», которые должны вас насторожить в общении с мужчиной в первые месяцы знакомства.

Мужчина постоянно говорит о финансовых проблемах

С каждым может случиться неприятность – потеря работы, снижение дохода и т. п. Однако человек, который попал в трудную ситуацию, пытается как можно быстрее из нее выйти и по крайней мере не стоит на месте. А вот мужчины, которые не упускают момента пожаловаться новой подруге на легкий кошелек, вполне вероятно рассчитывают на ее помощь. Только вот вы сами должны определиться, готовы ли вы тянуть на себе такого партнера.

Мужчина критикует вас. Даже в шутку

Пассивная агрессия? Она самая. Нередко мужчина пытается замаскировать свою агрессию, рассказывая вам о том, как вам важно иметь чувство юмора и смотреть на мир проще. И все же, если вы испытываете дискомфорт в общении с человеком, это первый сигнал, что ваш диалог идет по неверному пути, что бы вам не говорили. Нередко мужчины подтверждают свою значимость на фоне женщины именно таким образом. Но чем дальше будут заходить ваши отношения, тем обиднее будут подколы, не исключено, что пассивная агрессия быстро перерастет в активную. Будьте аккуратны и сразу пресекайте такие попытки.

Мужчина выставляет себя жертвой в прошлых отношениях