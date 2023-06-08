Волочкова устроила горячую фотосессию в бане: без скромности продемонстрировала все

Балерина Анастасия Волочкова побывала в новом банном комплексе, про который рассказала подписчикам в соцсетях. Артистка не пожалела времени и сделала целую фотосессию во всех интересных уголках заведения на берегу речки. Получилась целая экскурсия от Волочковой.