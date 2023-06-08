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Волочкова устроила горячую фотосессию в бане: без скромности продемонстрировала все

Limon.ee
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Звезда сцены устроила банную фотосессию.

Балерина Анастасия Волочкова побывала в новом банном комплексе, про который рассказала подписчикам в соцсетях. Артистка не пожалела времени и сделала целую фотосессию во всех интересных уголках заведения на берегу речки. Получилась целая экскурсия от Волочковой.

В комплексе есть даже сеновал, и Анастасия позировала на сене, улегшись на колючую сухую травку прямо в бикини. На передний план звезда выставила пышный бюст без пуш-ап, сверкнув откровенным декольте.

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