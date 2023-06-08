Увольнение не грозит! Какой знак Зодиака в июне преуспеет на работе

LimonЖизньУвольнение не грозит! Какой знак Зодиака в июне преуспеет на работеLimon.ee8 июня 2023, 18:09Facebook TwitterComments Фото: ShutterstockАстролог Тамара Глоба решила порадовать представителей одного знака Зодиака счастливым прогнозом. Речь идет об Овнах.По словам Тамары Глобы, Овнов ждет большая удача на работе. Начальство посмотрит на них другими глазами и увольнение им точно не грозит.«Влиятельный человек сделает Овнам предложение, которое вознесет этих людей на вершину успеха и благосостояния», - заявила Глоба.Facebook TwitterComments Ключевые слова гороскоптамара глоба Pекомендуем