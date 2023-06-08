Чт, 8.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Увольнение не грозит! Какой знак Зодиака в июне преуспеет на работе

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба решила порадовать представителей одного знака Зодиака счастливым прогнозом. Речь идет об Овнах.

По словам Тамары Глобы, Овнов ждет большая удача на работе. Начальство посмотрит на них другими глазами и увольнение им точно не грозит.

«Влиятельный человек сделает Овнам предложение, которое вознесет этих людей на вершину успеха и благосостояния», - заявила Глоба.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх