Судьба нанесет удар сразу нескольким знакам Зодиака: Глоба о непростом периоде в жизни

Представителям зодиакального круга рассказали, чего им ожидать до 16 июня. Всем ли звезды сулят удачу на работе, приличные заработки и идиллию в личных отношениях?
В личной жизни могут возникнуть проблемы. Дело в том, что 5 июня Венера перешла во Льва, где пробудет до самой осени. А потому ваши отношения с партнером могут складываться не лучшим образом. Многих будет одолевать чувство ревности. Некоторые семейные пары окажутся на грани развода.
Овен
В работе Овнам может помочь ум. Ваши интеллектуальные способности возрастут. Выжмите из этого максимум пользы. Сейчас хорошее время, чтобы проявить себя в профессиональном плане.
И будьте готовы! Ближе к 10 июня одинокие представители огненной стихии найдут свою любовь. Встреча с будущим партнером может произойти во время путешествия.
Телец
Первая половина наступившего месяца будет наполнена романтикой. Многим Тельцам будет совсем не до работы. Но пренебрегать своими обязанностями все же не стоит. Иначе в конце месяца придется попотеть. Вы же не хотите переделать кучу работы и получить выговор от начальства? Если давно нужно было с кем-то серьезно поговорить, то сейчас самое время.