Судьба нанесет удар сразу нескольким знакам Зодиака: Глоба о непростом периоде в жизни

В личной жизни могут возникнуть проблемы. Дело в том, что 5 июня Венера перешла во Льва, где пробудет до самой осени. А потому ваши отношения с партнером могут складываться не лучшим образом. Многих будет одолевать чувство ревности. Некоторые семейные пары окажутся на грани развода.

Овен

В работе Овнам может помочь ум. Ваши интеллектуальные способности возрастут. Выжмите из этого максимум пользы. Сейчас хорошее время, чтобы проявить себя в профессиональном плане.

И будьте готовы! Ближе к 10 июня одинокие представители огненной стихии найдут свою любовь. Встреча с будущим партнером может произойти во время путешествия.

Телец