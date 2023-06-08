От 80 000 евро: сколько Нагиев, Ивлеева и другие звезды получают за рекламные контракты

Хоть гонорары в этой сфере стали снижаться еще с пандемийного 2020, год контракта компании со звездой сейчас может стоить до 200 000 евро. К слову, ранее зарубежные бренды платили топовым знаменитостям по 340 000 евро за этот же период. Теперь артисты вряд ли смогут рассчитывать на такие деньги.

О том, какая ситуация сейчас на рынке, рассказал бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев. «Основные рекламные доходы для звезд сейчас – это сотрудничество с отечественными брендами, крупнейшие для них заказчики – сотовые операторы. Средний контракт от солидных заказчиков приносит знаменитости порядка 80 500 евро. Сумма может быть и меньше, и больше.

Все зависит от конкретного артиста — его аудитории и востребованности. Сейчас есть российские бренды, которые охотно работают с музыкантами, блогерами и артистами. Платят меньше, чем зарубежные компании. Чаще: около 17 000 – 23 000 евро за контракт. К примеру, сегмент с безалкогольными напитками – раньше «Coca-Cola» активно работала с топовыми артистами и блогерами, предлагала хорошие финансовые условия. Минимальные гонорары доходили до 115 000 евро», – отметил эксперт.

Судя по прошлому году, желанными звездами для рекламных кампаний стали Дмитрий Нагиев, Настя Ивлеева, Сергей Гармаш, Дмитрий Маликов, Сергей Безруков, Федор Бондарчук. К ним присоединилась и Клава Кока, которая покоряет более молодую аудиторию. Эти звезды зарабатывают от 80 000 до 180 000 евро за год.

От 55 000 до 80 000 евро предлагают таким артистам и ведущим, как Сергей Маковецкий, Ксения Бородина, Михаил Пореченков, Азамат Мусагалиев, Сергей Бурунов, Марина Александрова. А Лолита, Константин Ивлев, Николай Дроздов и доктор Александр Мясников рассчитывают на сумму от 11 000 до 35 000 евро Малоизвестные актеры берут за рекламу 1500-2000 евро.