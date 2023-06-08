Элина Борн об операции по уменьшению груди: одно из лучших решений в моей жизни

Одна из самых ярких звезд эстонского музыкального мира, которая в 2015 году представляла Эстонию на Евровидении, недавно решилась на уменьшение груди. Этот путь она прошла вместе с доктором Мартом Эллером. Элина Борн обратилась в клинику Health Clinic, когда задумалась об операции.

Элина долго размышляла над необходимостью операции и наконец поняла, что это шанс почувствовать себя по-настоящему хорошо в своем теле. «Подходящий момент наступает именно тогда, когда ты уже не можешь выбросить эту мысль из головы», - говорит Элина Борн. По словам певицы, после операции ее уверенность в себе и стремление к жизни значительно возросли. Важно, что теперь она может носить именно ту одежду, которую хочет. Ей не нужно скрывать свой бюст, и выбор одежды не составляет труда.

Певицу поддержали близкие люди. Конечно, нашлись и те, кто посчитал решение Элины странным: зачем тратить деньги на то, за что другие согласны платить? По словам Элины, только сам человек знает, что для него хорошо.

«Если операция действительно изменит вашу жизнь, почему вы должны кого-то слушать? Это одно из лучших решений, которые я приняла в своей жизни», - говорит она.