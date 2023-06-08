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Володина назвала главных денежных везунчиков июня: список по датам рождения

Limon.ee
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Женщины в бизнесе.
Женщины в бизнесе. Фото: Shutterstock

Эти люди смогут превзойти многих в деловой среде.

Удача улыбнется Овнам в финансовой сфере, считает астролог Василиса Володина. Они подпишут крайне важные документы и проведут серьезные деловые переговоры, которые повлияют на их дальнейшую судьбу.

Вслед за этими событиями на Овнов обрушится неожиданная прибыль, которая будет весьма кстати.

Представители зодиакальной системы смогут совершить крупные покупки, о которых мечтали очень давно.

В список денежных счастливчиков вошли люди, рожденные с 21 марта по 19 апреля, именно они появились на свет под знаком Овна.

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