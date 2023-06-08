Володина назвала главных денежных везунчиков июня: список по датам рождения

Удача улыбнется Овнам в финансовой сфере, считает астролог Василиса Володина. Они подпишут крайне важные документы и проведут серьезные деловые переговоры, которые повлияют на их дальнейшую судьбу.

Вслед за этими событиями на Овнов обрушится неожиданная прибыль, которая будет весьма кстати.

Представители зодиакальной системы смогут совершить крупные покупки, о которых мечтали очень давно.