Почему 8 июня нельзя напоминать должникам о долгах: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 8 июня. Все важные приметы и строгие запреты этого дня.
Что можно делать 8 июня
- Принято было в дом приглашать гостей. Угощали обязательно вкусным пирогом.
- Сегодняшний день желательно провести в мире и согласии не только с родственниками, но и близкими людьми.
- Обязательно 8 июня нужно было в доме навести порядок. Убрать всю одежду. Верили, что тогда на душе поселятся спокойствие и умиротворение.
Что нельзя делать 8 июня
- Нельзя 8 июня женщинам ходить к реке или на озеро и мочить ноги в воде.
- Нельзя 8 июня есть рыбные блюда. Исключение делается только для карпа, поскольку в это время, как правило, бывает очень хороший улов этой рыбы.
- Нельзя 8 июня выяснять отношения с родителями.
- Нельзя 8 июня планировать пересадку цветов. Они быстро засохнут и увянут.
- Нельзя 8 июня лениться. Чем качественнее будет проделана работа в этот день, тем счастливее сложится жизнь ее исполнителя.
- Нельзя 8 июня ходить в грязных вещах и находиться в неубранном доме.
- Нельзя 8 июня напоминать о долгах. Верили, что можно сильно поссориться с должником и уже никогда не наладить отношения.
Приметы на 8 июня
- Если утки без конца ныряют и плещутся в воде, то к дождю.
- Если много цветков на рябине, то к урожаю овса, а вот плохое цветение сулит неурожай.
- Если комары роем летают, то к хорошей погоде.