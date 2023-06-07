ФОТО, ВИДЕО ⟩ Женщина, которая вышла замуж за тряпичную куклу, удалила «мужу» половой орган после измены

37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии, которая прославилась на весь мир после того, как вышла замуж за тряпичную куклу, «родила» от него ребенка и даже обвинила супруга в измене, опять напомнила о себе новой семейной драмой. По словам женщины, Марсело, а именно так зовут благоверного, снова ей изменил, из-за чего она решила его проучить.

Об измене Мейривоне узнала от друга, который прислал ей сообщение.

«Итак, той ночью мне стало очень плохо, и я заставила его спать на диване», - рассказала она. Но этим не ограничилось, и в качестве наказания женщина оставила «мужа» без полового органа.

«Это просто белый резиновый фаллоимитатор размером около 16 см. Поэтому я решила снять его. Я делала это раньше. Я боюсь, что другие женщины будут прикасаться к пенису Марсело, поэтому мне нравится класть его в ящик с нижним бельем, когда мы идем в бары или на концерты. Тогда нет никаких шансов, что какие-либо другие женщины будут желать его», - пояснила Мораес.

Бразильянка напомнила, что Марсело уже «изменял» ей раньше: