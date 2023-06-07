ФОТО, ВИДЕО ⟩ Женщина, которая вышла замуж за тряпичную куклу, удалила «мужу» половой орган после измены
37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии, которая прославилась на весь мир после того, как вышла замуж за тряпичную куклу, «родила» от него ребенка и даже обвинила супруга в измене, опять напомнила о себе новой семейной драмой. По словам женщины, Марсело, а именно так зовут благоверного, снова ей изменил, из-за чего она решила его проучить.
Об измене Мейривоне узнала от друга, который прислал ей сообщение.
«Итак, той ночью мне стало очень плохо, и я заставила его спать на диване», - рассказала она. Но этим не ограничилось, и в качестве наказания женщина оставила «мужа» без полового органа.
«Это просто белый резиновый фаллоимитатор размером около 16 см. Поэтому я решила снять его. Я делала это раньше. Я боюсь, что другие женщины будут прикасаться к пенису Марсело, поэтому мне нравится класть его в ящик с нижним бельем, когда мы идем в бары или на концерты. Тогда нет никаких шансов, что какие-либо другие женщины будут желать его», - пояснила Мораес.
Бразильянка напомнила, что Марсело уже «изменял» ей раньше:
«В прошлый раз я нашла на полу ярко-розовые стринги. Я узнала, что Марсело был с другой женщиной, но когда я спросил, чьи они, он мне не ответил».
«Марсело непослушный, он ходит за женщинами, а потом лжет мне, что ничего не происходит».
Своим подписчикам в соцсетях Мейривоне поведала, что у ее возлюбленного - более 500 контактов в WhatsApp, и все они женщины.
«Время от времени я ловлю его на разговоре с девушкой, и когда спрашиваю, кто это, он пытается сказать, что это его двоюродный брат», - продолжила свой рассказ женщина.
Не так давно Мораес сообщала о том, что неизвестные похитили ее ребенка, тоже тряпичную куклу. Она говорила, что младенца Марселиньо держат в заложниках похитители, требующие за его освобождение 161 фунт стерлингов. Чтобы поскорее найти его, в своем районе «мать» расклеила листовки.
Мейривоне, которая является единственным кормильцем в семье, рассказала, что бросила работу, чтобы найти своего «сына».
Прошлым летом Мораес объявила, что у нее родился третий ребенок от ее «супруга», когда пара вернулась домой из медового месяца в Рио-де-Жанейро.
Она «родила» всего за 35 минут дома, с врачом и медсестрой, и транслировала событие в прямом эфире для аудитории из 200 человек.