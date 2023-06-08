Тренер по этикету Меган Маркл разочарован: они «запятнали» свои королевские связи

Экс-тренер герцогини Сассекской с королевского этикета выразил свое разочарование поведением супругов после того, как они покинули королевскую семью. Фрай считает, что пара «запятнала» свои королевские связи, пренебрегая установленными протоколами.

Мужчина сначала познакомился с Меган в 2017 году и научил ее правильному этикету перед официальной встречей с королевой Елизаветой II. Однако его мнение о паре изменилось. Фрай раскритиковал публичные высказывания принца Гарри о его семье, заявив, что обычные люди не будут так говорить о своих соседях.

Учитель этикета подчеркнул важность соблюдения установленных правил и протоколов, сказав: «Люди могут улыбнуться вам, и вы можете увидеть улыбку. И они скажут что-нибудь дружеское, или они могут рычать на вас и нарушить все правила в книге».

Однако он все еще надеется, что напряженность между Меган, Гарри и другими членами королевской семьи в конце концов утихнет, что позволит все урегулировать.