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Стало известно, что король Чарльз ІІІ подарил внучке Лилибет на день рождения

Limon.ee
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Принц Гарри и Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: JULIAN SMITH

Стало известно, что король Чарльз ІІІ подарил своей внучке, принцессе Лилибет Диане на второй день рождения. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Good To Know.

Лилибет Диана.
Лилибет Диана. Фото: Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex HANDOUT

Наследнице принца Гарри и Меган Маркл в воскресенье, 4 июня, исполнилось 2 года. Юная королевская персона отметила свой первый день рождения в Великобритании во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Однако второй день рождения Лилибет встретила в США. Тем не менее, король Чарльз ІІІ заботится о том, чтобы его подарок «запомнился навсегда», и будет гарантировать, что память о королеве Елизавете II останется с ее правнучкой.

Сообщается, что британский монарх попросил своих помощников сделать по заказу домик, похожий на тот, который был у королевы и принцессы Маргарет, когда они были детьми.

Королева Елизавета II получила маленький домик, когда ей было шесть лет. Коттедж под названием Y Bwthyn Bach («Маленький коттедж» на валлийском) был «подарком народу Уэльсу» и стоял на территории Королевской ложи в Виндзоре.

С тех пор он «передался принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи», и хотя Лилибет не проживает в Великобритании, чтобы наслаждаться этим особым наследственным домом предков, ее дедушка гарантирует, что у нее будет один из своих собственных.

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