Стало известно, что король Чарльз ІІІ подарил внучке Лилибет на день рождения

Лилибет Диана. Фото: Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex HANDOUT

Наследнице принца Гарри и Меган Маркл в воскресенье, 4 июня, исполнилось 2 года. Юная королевская персона отметила свой первый день рождения в Великобритании во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Однако второй день рождения Лилибет встретила в США. Тем не менее, король Чарльз ІІІ заботится о том, чтобы его подарок «запомнился навсегда», и будет гарантировать, что память о королеве Елизавете II останется с ее правнучкой.

Сообщается, что британский монарх попросил своих помощников сделать по заказу домик, похожий на тот, который был у королевы и принцессы Маргарет, когда они были детьми.

Королева Елизавета II получила маленький домик, когда ей было шесть лет. Коттедж под названием Y Bwthyn Bach («Маленький коттедж» на валлийском) был «подарком народу Уэльсу» и стоял на территории Королевской ложи в Виндзоре.