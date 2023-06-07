ИЩИТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ⟩ В Таллинне прошел модный показ именитого дизайнера, посвященный эстонской народной культуре

В 2023 году в Эстонии вновь состоится одно из самых уникальных событий - Праздник песни и танца. Чтобы отметить красоту и жизнеспособность нашей народной культуры, дизайнер Танель Веэнре отправился в путешествие в мир эстонских народных узоров со своей новой коллекцией KIIR.
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Бренд Танеля известен своей смелой игрой цветов, ведь именно такие праздничные костюмы исторически носили эстонцы. Цвет использовался для того, чтобы отметить исключительность события, он отличался от серого цвета повседневной жизни, а также был более ценным по своему происхождению. Конечно же, Танель довел эту традицию до совершенства - шелка в полоску в летней коллекции переливаются, как радуга.
Именно в скрытом лесном саду бара Botik национально-романтическая мечта Танеля впервые предстала перед публикой. Если эстонские народные костюмы - это тяжелые шерстяные полукомбинезоны, в которых можно потерять сознание под аркой Певческого поля, то версия Танеля нашла свое воплощение в воздушном шелке. Мерцающие и переливающиеся полоски могли бы подойти для психоделической дискотеки 70-х годов. Кимоно и "разрез летучей мыши" добавляют салонный фанковый флер.
Это идеальная народная одежда 21-го века, сочетающая в себе гордость прошлого с комфортом настоящего и свежестью будущего. Благодаря новым цветовым сочетаниям и суперэлегантным фасонам, это наряд городского жителя, который можно надеть на день рождения подруги, а не в деревенский паб, а после - отправиться в нем в клуб.
В дополнение к коллекции шелка, Танель также удивил аксессуарами. Были представлены новые серьги в форме капли, а тему шелковых полосок Танель продолжил в носках, создавая совершенно безумный ансамбль.
Это современная Эстония в ее лучшем виде - гордящаяся своим прошлым, но смело смотрящая в будущее.
Развлечения обеспечивали Freixenet, Geisha, Minna Marmelaad и Nopri Talu.
Женский камерный хор Sireen соткал гобелен из голосов, чтобы поддержать шоу.
The Body Shop позаботился о сияющих лицах моделей, а Aili Puss Education вплел разноцветные ленты в их локоны с помощью средств Oribe. Мероприятие было организовано компанией Stiilikanal.