ИЩИТЕ СЕБЯ НА ФОТО! ⟩ В Таллинне прошел модный показ именитого дизайнера, посвященный эстонской народной культуре

Бренд Танеля известен своей смелой игрой цветов, ведь именно такие праздничные костюмы исторически носили эстонцы. Цвет использовался для того, чтобы отметить исключительность события, он отличался от серого цвета повседневной жизни, а также был более ценным по своему происхождению. Конечно же, Танель довел эту традицию до совершенства - шелка в полоску в летней коллекции переливаются, как радуга.

Именно в скрытом лесном саду бара Botik национально-романтическая мечта Танеля впервые предстала перед публикой. Если эстонские народные костюмы - это тяжелые шерстяные полукомбинезоны, в которых можно потерять сознание под аркой Певческого поля, то версия Танеля нашла свое воплощение в воздушном шелке. Мерцающие и переливающиеся полоски могли бы подойти для психоделической дискотеки 70-х годов. Кимоно и "разрез летучей мыши" добавляют салонный фанковый флер.

Это идеальная народная одежда 21-го века, сочетающая в себе гордость прошлого с комфортом настоящего и свежестью будущего. Благодаря новым цветовым сочетаниям и суперэлегантным фасонам, это наряд городского жителя, который можно надеть на день рождения подруги, а не в деревенский паб, а после - отправиться в нем в клуб.

В дополнение к коллекции шелка, Танель также удивил аксессуарами. Были представлены новые серьги в форме капли, а тему шелковых полосок Танель продолжил в носках, создавая совершенно безумный ансамбль.

Это современная Эстония в ее лучшем виде - гордящаяся своим прошлым, но смело смотрящая в будущее.

Развлечения обеспечивали Freixenet, Geisha, Minna Marmelaad и Nopri Talu.

Женский камерный хор Sireen соткал гобелен из голосов, чтобы поддержать шоу.