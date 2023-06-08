Михаил Лабковский рассказал, что такое «фасадный» брак и почему он опасен

Любые отношения могут быть таковыми, от наличия штампа в паспорте это не зависит. «Дело в том, что за внешним благополучием партнеры пытаются скрыть какую-то проблему. Яркий пример – брак принцессы Дианы и принца Чарльза, – рассказывает Михаил Лабковский в своем Telegram-канале. — Но и в обычных семьях такое случается: люди могут больше не любить друг друга или жить вместе ради ребенка. Или один из партнеров страдает алкоголизмом или изменяет, а другой это скрывает от окружающих; вариантов масса».

Почему так происходит? По словам психолога, в данном случае у людей включается механизм отрицания или избегания. Они не могут выйти из этих отношений, потому что, во-первых, у них просто нет на это энергии, а во-вторых, партнеры заглушают свои эмоции, внушая, что, мол, «все так живут». Иногда убеждают себя, раз союз выглядит нормальным, значит, так оно и есть. В-третьих, на людей может давить страх осуждения.