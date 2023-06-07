Расстроенная мать: «Мой 18-летний сын хочет играть в семью со своей новой невестой вместо учебы в университете

Мать жалуется, что вместо того, чтобы поступать в университет, ее сын-подросток хочет создать семью с девушкой, с которой познакомился всего три месяца назад. Хотя она сама стала родителем в юном возрасте, она признает, что упустила много карьерных возможностей из-за своих материнских обязанностей, и она не хочет, чтобы ее сын пошел по тому же жизненному пути.

«Хотя я не жалею, что стала матерью в юном возрасте, многие вещи в моей жизни были отложены на потом», - говорит мать. Она очень надеялась, что ее сын будет жить той жизнью, которой не было у нее: учиться в университете, путешествовать и строить карьеру.

«Но теперь он все это бросает. До того, как мой сын встретил эту девушку, у него были большие планы по изучению инженерного дела», - делится расстроенная мать, которая не знает, стоит ли ей пытаться переубедить сына или позволить ему жить той жизнью, которую он выбрал.

Дейдра, психотерапевт из The Sun, советует женщине посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Он берет на себя ответственность и ставит потребности ребенка выше своих собственных, что говорит о том, что в будущем она будет очень хорошим отцом для своих детей», - наставляет Дейдра.

В современном мире можно делать все одновременно: учиться в университете, работать и иметь семью. «Постарайтесь помочь ему найти способы воплотить свои мечты в жизнь - выбор есть всегда», - советует психотерапевт.