Бич круизников: пожилые люди, занимающиеся сексом повсюду!

Круиз по тропическим и субтропическим регионам - мечта многих. Реальность, однако, немного более морщинистая и потная. Голова кружится не от морской качки, а от того, что наблюдаешь на борту, пишет Nelli Teataja.
Помпезно большие, красивые круизные судна, ярко-синие тропические волны, райские острова, усаженные пальмами, коктейли, вкуснейшие морепродукты, фотосессия на борту в стиле «Титаника»... Это те мечты, за которые часто покупают путевку в тропический круиз. «Эта мечта разбивается прямо в порту, еще до того, как вы садитесь на паром», - говорит Энн (28 лет). Энн работал в колл-центре в Германии, который предоставлял услуги для одной паромной компании, работающей в тропических водах.
Во-первых, вы останетесь без выпивки
«Мы занимались заказами, а также принимали жалобы. Нам приходилось принимать жалобы по очереди, потому что нервы просто не выдерживали. Первое, что делали старики США, это ворчали о том, с каким акцентом вы говорите, и следовательно помощи уже никак не получить. Затем начинали вздыхать по всяким пустякам. Больше всего ныли немецкие старики, у которых все должно было быть готово за секунду», - вспоминает он.
По прибытии в порт прямо на причале выстраивается очередь. По словам Энн, всем, несмотря на их связки вещей, кричащих детей, больные ноги и прочие неприятности, надо красиво и долго стоять в длинной очереди. «На досмотре все просвечивают, как в аэропорту. Жидкости разрешены, но не алкоголь. Весь алкоголь, взятый на борт, конфискуется, потому что это один из источников дохода круизной компании - вы покупаете пакеты напитков или пускаете в ход свою кредитную карту».
Из каюты бегом на обед
После стояния в очереди становится приятнее: официанты из Юго-Восточной Азии возьмут ваши чемоданы и проводят вас в каюту. «В каюте, конечно, обнаруживаешь, что фотографии, которыми ты любуешься на сайте, сделаны с необычайным мастерством - объективом "рыбий глаз" откуда-то из угла. Не удивительно, почему каюта вживую кажется маленькой. Совсем не намного больше, чем наши паромы в Финском заливе», - разоблачает он.
Чтобы исправить настроение, испорченное плохим первым впечатлением, круизная компания быстро предлагает питание. «Всех приглашают быстро поесть, рестораны накрыты, прилавки переполнены. Сахар в крови гостей нужно быстро привести в норму. На протяжении всего круиза в свободном доступе находятся разнообразные высокоуглеводные закуски. Поддержание уровня сахара в крови - это реализация полностью продуманной и тщательно подготовленной стратегии».
Не заглядывайте в окно!
На борту почти всегда находится максимальное количество людей, так как последние свободные каюты распродают по бросовой цене. Как правило, ничего не остается пустым - это принесет убытки. Перевезти пустую каюту через океан дороже, чем человека, который размещен в ней со скидкой 70%.
После того, как тесные каюты, топтание на месте и прочие заботы скрашиваются приемом пищи, перед нами встает другая задача. «Да, пожилые люди занимаются сексом - это одна из неизбежностей круиза», - признает Энн. «Большинство пожилых людей не являются искателями внимания, но высокий уровень сахара в крови, напитки и виагра делают их, мягко говоря, беспечными. Наиболее частые случаи происходят на лестничных площадках, на которые открываются многие окна кают. Пожилые люди идут в свои комнаты, ложатся в постель и не удосуживаются задернуть шторы! Любопытному ребенку, например, не требуется много времени, чтобы заглянуть в окно и побледнеть».
Держитесь подальше от этих вещей на борту!
Во время круиза есть определенные места, которых следует избегать. «Горячие ванны, как в помещениях, так и на палубах, в основном полны стариков 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ни в коем случае не лезьте туда. Вы не хотите знать, из чего состоит вода, которая там циркулирует. Вы не хотите знать, почему у многих мамочек, сидящих на пузырьках, глаза подняты вверх. Не подходите к ваннам с пузырьками, если увидите там пожилую пару, которая чувствует себя как-то очень счастливой», - предупреждает Энн.
Третье место занимают сиденья в ночных клубах круизного судна, где, по мнению пожилых людей, они «прячутся». Не прячутся.
Несмотря на жалобы, тенденции к борьбе с сексом у пенсионеров нет. Специалист объясняет: «Секс поддерживает хорошее настроение и здоровье. Поэтому в круизах умирает меньше стариков. Если старик умирает посреди океана, его кладут в прохладное место, которым обычно является просто ящик в холодильнике ресторана. Можете даже предположить, что между стейками и овощами туда не помещается много трупов. Потом еще бумажная волокита, страховка и вся эта неразбериха. Довольно много беспорядка!»