Бич круизников: пожилые люди, занимающиеся сексом повсюду!

Из каюты бегом на обед

После стояния в очереди становится приятнее: официанты из Юго-Восточной Азии возьмут ваши чемоданы и проводят вас в каюту. «В каюте, конечно, обнаруживаешь, что фотографии, которыми ты любуешься на сайте, сделаны с необычайным мастерством - объективом "рыбий глаз" откуда-то из угла. Не удивительно, почему каюта вживую кажется маленькой. Совсем не намного больше, чем наши паромы в Финском заливе», - разоблачает он.

Чтобы исправить настроение, испорченное плохим первым впечатлением, круизная компания быстро предлагает питание. «Всех приглашают быстро поесть, рестораны накрыты, прилавки переполнены. Сахар в крови гостей нужно быстро привести в норму. На протяжении всего круиза в свободном доступе находятся разнообразные высокоуглеводные закуски. Поддержание уровня сахара в крови - это реализация полностью продуманной и тщательно подготовленной стратегии».

Не заглядывайте в окно!

На борту почти всегда находится максимальное количество людей, так как последние свободные каюты распродают по бросовой цене. Как правило, ничего не остается пустым - это принесет убытки. Перевезти пустую каюту через океан дороже, чем человека, который размещен в ней со скидкой 70%.