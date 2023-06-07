Волочкова «завязала» с алкоголем: «пить совсем не буду»

Также Волочкова добавила, что она решила больше не употреблять алкогольные напитки. «Прохор пьет вино, а я не пью ничего. Я после Мальдив и решила, что пить совсем не буду. С дураками не пью. Шучу! Ой, ты такой красивый, Прохор. Мы с тобой такая пара хорошая», – заключила балерина.