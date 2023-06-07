Волочкова «завязала» с алкоголем: «пить совсем не буду»

Анастасия Волочкова любит делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Артистка показала, как ей на дому красят волосы, а также поделилась моментом разговора с другом, певцом Прохором Шаляпиным.
«Прохор у меня в гостях. Мы сидим в чудесном саду. Смотрите, какую клубнику Прохор привез. Это уже романтическое свидание», – отметила звезда.
Также Волочкова добавила, что она решила больше не употреблять алкогольные напитки. «Прохор пьет вино, а я не пью ничего. Я после Мальдив и решила, что пить совсем не буду. С дураками не пью. Шучу! Ой, ты такой красивый, Прохор. Мы с тобой такая пара хорошая», – заключила балерина.